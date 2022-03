iPhone SE 3: Apple drosselt Produktion aufgrund geringer Nachfrage

Das iPhone SE 3, das neue Einsteiger-Smartphone von Apple, wurde während der März-Keynote am 9. März 2022 erstmals vorgestellt. Seit dem 18. März ist das günstigste Gerät von Apple auch im Handel offiziell verfügbar, scheint aber bei den Kunden und Kundinnen noch nicht allzu gut anzukommen. So lässt es unter anderem ein neuer Bericht von Nikkei Asia und auch ein Tweet vom bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo vermuten.

Nikkei Asia berichtet, dass Apple nur wenige Wochen nach der Markteinführung die Produktion des neuen iPhone SE der dritten Generation aufgrund der Unsicherheiten, die durch den aktuellen globalen Konflikt und die angeblich geringe Nachfrage verursacht werden, drossele. Dabei stützt man sich auf ungenannte Quellen. Apple habe seine Zulieferer darüber informiert, dass sie die Produktion des iPhone SE 3 in diesem Quartal um zwei bis drei Millionen Einheiten drosseln müssen, da „die Nachfrage schwächer als erwartet“ sei.

Auch Ming-Chi Kuo, der stets gut informierte Apple-Analyst, meldet sich bei Twitter zu diesem Thema zu Wort, und bestätigt die Aussagen von Nikkei Asia.

Shanghai lockdown doesn’t affect the iPhone SE production. However, the new iPhone SE demand is lower than expected (the delivery status „in stock“ as one of the proofs), and I cut my shipment estimation in 2022 to 15-20M (vs. 25-30M previously).

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 28, 2022