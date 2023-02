Ivory: Mastodon-Client erlaubt nach Update das Bearbeiten von Posts

Das dezentrale soziale Netzwerk Mastodon wächst und gedeiht. Das kleine Entwicklerteam von Tapbots hat nach der API-Sperre durch Twitter die eigene Arbeit am eigenen Twitter-Client Tweetbot gänzlich eingestellt und konzentriert sich nun voll und ganz auf die Entwicklung der Mastodon-App Ivory (App Store-Link), die Ende Januar im App Store erschienen ist.

Auch bei mir ist der Client für iPhone und iPad täglich im Einsatz, so unter anderem, um Beiträge für unseren appgefahren-Account @appgefahren@techhub.social zu posten. Mittlerweile ist auch schon eine Mac-Version von Ivory in Arbeit, die Alphaversion war über Apples TestFlight allerdings binnen weniger Minuten ausgebucht. Ivory ist rund 124 MB groß und benötigt zur Installation auf iPhones und iPads mindestens iOS/iPadOS 15.5 oder neuer, als Sprache steht bislang Englisch zur Verfügung.

Wer zuvor schon Tweetbot von Tapbots genutzt hat, wird sich bei Ivory 1:1 zuhause fühlen: Das gleiche Layout, die selben Schriftarten, der Ungelesen-Zähler am oberen rechten Bildschirmrand – hier haben die Tapbots-Entwickler wieder einmal eine ganze Menge richtig gemacht. Aktuell befindet sich Ivory noch im Early Access-Stadium, sprich, die Entwickler haben die App bereits veröffentlicht, auch wenn einige Funktionen noch fehlen. Diese werden laut Aussage auf der Ivory-Website kontinuierlich nachgereicht werden.

User und Posts können jetzt gemeldet werden

Mit dem nun erfolgten Update auf Version 1.1 von Ivory kommt man diesem Versprechen nun nach. Schon vor rund einer Woche gab es mit v1.0.2 eine Aktualisierung, die es Nutzern und Nutzerinnen ermöglicht, das eigene Profil zu bearbeiten sowie privaten Accounts Optionen zur Entscheidung von Followeranfragen zu geben.

Mit der nun veröffentlichten Version 1.1 treibt das Tapbots-Team den Mastodon-Client weiter voran und erlaubt es ab sofort, eigene Beiträge zu bearbeiten. Dies ist besonders praktisch, wenn man einen Beitrag bereits abgesendet hat, aber nachträglich noch etwas hinzufügen oder ändern möchte. Zudem besteht die Möglichkeit, User und Posts zu melden, beispielsweise, wenn sie gegen die Regeln der jeweiligen Instanz verstoßen. Außerdem wurde eine Unterstützung für Sprachübersetzungsdienste auf Mastodon-Servern, die dies anbieten, integriert, und weitere kleine Fehler behoben.

Ivory für Mastodon ist weiterhin gratis im deutschen App Store für iPhones und iPads verfügbar und kann in einem „Read Only“-Modus kostenlos genutzt werden. Wer selbst sogenannte Toots bzw. Tröts, das Äquivalent zu Twitters Tweets, veröffentlichen und alle Features freischalten will, kann ein Jahresabo in Höhe von 17,99 Euro abschließen. Im App Store bekommt Ivory derzeit sehr gute 4,8 von 5 Sternen verpasst.