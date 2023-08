Jackery Solargenerator 1000 Plus: LiFePO4-Akku, App und erweiterbar

Den Jackery Solargenerator 300 Plus haben wir euch schon letzte Woche offiziell vorgestellt und konnten im gleichen Atemzug auch die kommenden Powerstations 600 Plus und 1000 Plus enthüllen. Nun kündigt Jackery die größere 1000 Plus Version offiziell an und liefert weitere Details.

Der Jackery Solargenerator 1000 Plus bietet eine Kapazität von 1,26 Wh und kann mit handlichen Batterypacks flexibel und nach Bedarf auf bis zu 5 kwH erweitert werden. So werden energiehungrige Abnehmer bei einer Ausgangsleistung von 2000 Watt über insgesamt sieben Anschlüsse an der Front sicher und zuverlässig versorgt. Hier stehen zwei herkömmliche Steckdosen, 2x USB-C, 2x USB-A sowie ein Zigarettenanzünder-Anschluss bereit.

Jackerys Plus-Serie setzt auf fortschrittliche LifePO4 Akkus, die auch nach 4000 Ladezyklen noch die volle Kapazität bieten. Der Output liegt bei starken 2000 Watt, für kurze Zeit sind sogar bis zu 4000 Watt möglich. Mit insgesamt vier Solarmodulen mit je 200 Watt lässt sich die Powerstation innerhalb von 2 Stunden mit Sonnenenergie aufladen, optional lässt sich die Station auch an der Steckdose auftanken. Hinzu kommt eine praktische App-Anbindung, über die man Daten und Statistiken abrufen kann.

Der US-Preis für die neue 1000 Plus Station liegt bei 1199 US-Dollar, der Euro-Preis wird vermutlich um die 1400 Euro liegen. Der Startschuss für Vorbestellungen fällt Anfang September.

Jackery mit neuen Angeboten

Der Jackery Solargenerator 500 mit 519 Wh, 3x USB-A, einer Steckdose und 12V Anschluss gibt es zusammen mit einem Solar Saga 100W Solarmodul für 662,19 Euro statt 945 Euro. Der Jackery Solargenerator 1000 bietet 1002 Wh, 2x USB-C, 1x USB-A, zwei Steckdosen sowie einen 12V Anschluss und kostet zusammen mit zwei 100 Watt Solarmodulen 1259,30 Euro statt 1799 Euro.

