JOBY Smart Stabilizer: Neuer vollautomatischer Dreiachsen-Gimbal fürs iPhone

Der Hersteller JOBY dürfte vielen iPhone-Nutzern vor allem für Kleinstative, iPhone-Halterungen und -Griffe bekannt sein. Nun hat JOBY ein neues Zubehör für Smartphone-Videofilmer vorgestellt, den JOBY Smart Stabilizer. Letzterer ist ein vollautomatischer dreiachsiger Smartphone-Gimbal, der verwacklungsfreie, freihändige Videos und Bilder ermöglichen soll.

„Der Smart Stabilizer ist dank des Teleskopgriffes auf beeindruckende 18 cm erweiterbar und bietet Nutzern die Freiheit, außergewöhnlich stabile Videos in Bewegung aufzunehmen. […] Das weiche dreiachsige Stabilisierungssystem und die dynamischen Verfolgungsfunktionen des Smart Stabilizers ermöglichen es den Nutzern, während des Filmens zu gehen, zu rennen, zu springen und sogar sich zu drehen und dabei dennoch verwacklungsfreie, gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen.“

So lässt das Unternehmen in einer E-Mail an uns verlauten. Die kreativen Videofilmer können dabei aus insgesamt drei verschiedenen Modi auswählen: Pan, Lock oder Follow. Auch Aufnahmen für soziale Netzwerke wie TikTok sollen mit dem Smart Stabilizer kein Problem sein, da sich die Ausrichtung des Smartphones per Knopfdruck automatisch vom Querformat auf Hochformat umschalten lässt.

Kompatibel mit Smartphones mit bis zu 7,6 cm Breite

Der JOBY Smart Stabilizer hat eine Akkulaufzeit von 10 Stunden und wird inklusive einer schützenden Tragetasche geliefert, in der Zubehör wie Ladekabel und ein Ministativ untergebracht werden können. Die Smartphone-Klemme – kompatibel mit allen Smartphones mit einer Breite von bis zu 7,6 cm – verfügt auch über einen Ladeanschluss, so dass Benutzer sicher sein können, dass ihr Smartphone während der Aufnahme nicht ausfällt.

Eine sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbare App erweitert den Nutzungsumfang des Smart Stabilizers. Die App verbindet das Smartphone über Bluetooth mit dem Gimbal. Dadurch werden zahlreiche Funktionen freigeschaltet: Neben der Steuerung der Kamera- und Gimbaleinstellungen können Foto- und Videografen mit dieser App Bilder schießen, während sie Videos aufnehmen, ideal für die Verwendung hochwertiger Standbilder aus IGTV-Videos. Einstellbar sind zudem Timer und Rotationen für dynamische Zeitraffer- oder 180- und 360-Grad- Panoramaaufnahmen. Falls Audioaufnahmen gewünscht sind, ist dies ebenfalls möglich. Die Smart Stabilizer App kann sogar Gesichter und Objekte verfolgen.

Besonders praktisch: Der JOBY Smart Stabilizer ist mit allen JOBY GorillaPods und Zubehörteilen kompatibel und wird ab dem 21. September 2020 online auf der Website von JOBY zum UVP von 99,99 Euro erhältlich sein.