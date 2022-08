Juli 2022: Die besten neuen Apps und Spiele

Habt ihr euch jemals gefragt, wie die ersten Apple Stores zum Zeitpunkt ihrer Eröffnung aussahen und was es dort zu kaufen gab? Oder vielleicht wart ihr sogar in einem der ersten Apple Stores und wollt die Erinnerungen noch einmal hervorholen? Dann lohnt sich jetzt ein genauerer Blick auf das spannende Projekt von Apple- und Retail-Fan Michael Steeber: Die Apple Store Time Machine.

Der Titelzusatz „Airshow – Lightweight Podcasts“ (App Store-Link) sagt schon aus, dass es sich bei der Neuerscheinung nicht um eine funktionstechnisch überladene Anwendung handelt, sondern die App eher in einem simplen, klaren Design ohne großen Schnickschnack daher kommt. So gibt es dann auch nur drei große Tabs, „Queue“ („Warteschlange“), „Shows“ („Sendungen“) und „Settings“ („Einstellungen“). Im Shows-Tab lassen sich zum Start neue Podcasts über eine Suche integrieren und die Abos der Sendungen in einer Kachel- oder Listenansicht ansehen.

Mit der Twitter-App Aviary 2 (App Store-Link) hat der Entwickler der App nun weitere spannende Funktionen hinzugefügt. Eine davon ist die Möglichkeit, Tweets als Bilder zu teilen, so dass man sie einfach auf Plattformen wie Instagram und TikTok veröffentlichen können, ohne einen Screenshot machen zu müssen. Angeboten werden auch Optionen, mit denen man das Layout eines geteilten Tweets ändern kann, indem man die Schriftgröße, den Hintergrund und mehr ändert.

Die Tierpark Bochum App (App Store-Link) bietet Zugriff auf einen Lageplan, liefert generelle Informationen, macht auf Veranstaltungen aufmerksam und bindet einen News-Bereich ein. Zu jedem Tier gibt es mindestens einen Steckbrief und ein paar Bilder, bei vielen Tieren gibt es sogar noch weitere Inhalte. Etwa Audio-Führungen, Tiergeräusche oder sogar Video-Clips. Abgerundet wird die kostenlose App durch einen Spiele-Bereich, in dem man beispielsweise ein Tierpark-Quiz mit Fragen zu den Tieren spielen kann.

Viele neue Spiele

Das Spielprinzip von Banana Kong 2 (App Store-Link) hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht geändert: Man rennt, springt und schwingt weiterhin mit dem Affen durch kunterbunten Welten, weicht Gefahren aus und muss Bananen sammeln. Die Level werden dabei bei jedem Versuch neu generiert, so dass kein Lauf dem anderen gleicht. Je weiter man kommt, desto schwerer wird das Spiel – und hat zudem immer wieder Überraschungen parat.

Im Spiel Mutation Nation (App Store-Link) kämpft man sich als Ricky und Johnny, den beiden aufständischen Jugendlichen, durch insgesamt sechs große Level mit verschiedenen mutierten und mechanischen Gegnern. In jedem Level trifft man zudem auf mehrere Boss Fights, die man mit der üblichen Beat-Em-Up-Taktik samt Kombos, Sprungangriffen, Würfen und Spezialmanöver zu besiegen versucht.

In Roterra 3 (App Store-Link) erwarten die Spieler und Spielerinnen neue Herausforderungen in insgesamt 24 Leveln, in denen über 50 neu handgefertigte Puzzles für mehr als acht Stunden Spielspaß warten. Auch zum Gameplay äußert sich das Entwicklerteam im App Store: „„Denken Sie daran, dass alle Rätsel lösbar sind, aber um von Anfang bis Ende zu gelangen, sind viele Schritte erforderlich, während Sie Pfade umdrehen und Schalter umschalten, um die Welt zu verschieben und Ihre Route freizumachen. Eine vorausschauende Planung wird bei diesen perspektivenverändernden Karten, die versteckte Pfade, schwer zugängliche Schalter und pfadverändernde Edelsteine ​​enthalten, dringend empfohlen. Sie können sich bei dem Versuch, die unmöglich aussehenden Rätsel zu lösen, verirren, aber Sie werden niemals stecken bleiben.“

Die The House of Da Vinci-Reihe hat in der Vergangenheit für große Begeisterung unter iOS-Gamern gesorgt. Das 3D-Puzzle-Spiel erinnert vom Stil her sehr an die bekannte „The Room“-Reihe, denn auch hier müssen herausfordernde mechanische Maschinen bewältigt und in bester Escape Room-Manier logische Rätsel entschlüsselt werden. The House of Da Vinci 3 (App Store-Link) steht zum Kauf bereit.

Into the Breach (App Store-Link) wurde im August 2018 für macOS veröffentlicht, rund vier Jahre später kann man auch auf iPhone und iPad spielen. Das Desktop-Spiel hat sehr gute Rezensionen einheimsen können, PCgames.de vergibt 9 von 10 Punkten, auch bei IGN gibt es die gleiche Wertung. Nur über Netflix Games verfügbar.

Neu bei Apple Arcade

Grundsätzlich ist Subway Surfers Tag (App Store-Link) ein Fun Game, in dem in einer Arena frei geskatet, auf Rails gegrindet und halsbrecherische Sprünge durchgeführt werden können, und dabei versucht wird, jede Menge Combo-Punkte für neue Highscores einzusammeln. Vorsicht heißt es dabei vor dem Wächter und seiner Truppe walten zu lassen, denn diese mögen es gar nicht, wenn man in ihrer Gegenwart auf dem Skateboard die Gegend erkundet.

Bei Kingdom Rush Vengeance TD+ (App Store-Link) handelt es sich um ein sogenanntes Tower-Defense-Spiel, in dem ihr euch auf eine spannende Reisen begeben könnt, in der ihr die Armee des allmächtigen Zauberers Vez’nan aufstellt, um seine hinterhältigen Pläne in die Tat umzusetzen. Es gilt sowohl neue als auch altbekannte Reiche im Kampf zu erobern, sich ganzen Imperien an mächtigen Feinden zu stellen und harte Bosse zu bezwingen.

Das Spielprinzip von HEROish (App Store-Link) ist schnell erklärt: Man wählt einen von sechs Helden und tritt in Duellen gegen verschiedene Bösewichte an. Mit der zur Verfügung stehenden Zauberkraft können Karten ausgespielt werden, um den Gegner und dessen Türme zu attackieren.