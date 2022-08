Meross Rauchmelder mit HomeKit startet für 42,49 Euro

Im Februar haben wir den Meross Rauchmelder angekündigt, erst jetzt startet das Produkt in den Verkauf. Der HomeKit-Rauchmelder (Amazon-Link) kann ab sofort bei Amazon bestellt werden. Mit dem Rabattgutschein auf der Produktseite bezahlt ihr zum Start sogar nur 42,49 Euro statt 49,99 Euro für das Starter-Kit mit Bridge. Ein zusätzlicher Rauchmelder kostet mit Gutschein auf der Seite nur 39,09 (Amazon-Link) Euro statt 45,99 Euro.

Es handelt sich um einen fotoelektrischen 3V DC Rauchwarnmelder, der der Richtlinie EN14604 entspricht und nicht nur Rauch erkennt, sondern auch Hitze. Der Rauchmelder kann mit zwei Schrauben und Montageplatte an der Decke befestigt werden, zudem muss die zugehörige Bridge mit dem Internet verbunden werden. Die Einrichtung erfolgt dann in der Meross-App, danach sind die Rauchmelder auch in HomeKit verfügbar.

Die Alarm-Lautstärke liegt bei 85 dB bei einer Entfernung von 3 Metern, die Hitze-Empfindlichkeit liegt zwischen 54 und 70 Grad. Gut: Wenn ein Rauchmelder auslöst, melden sich auch alle anderen Warnmelder, die an der Bridge angemeldet sind – so verpasst man keinen Alarm in einem anderen Raum. Natürlich gibt es auch entsprechende Meldungen in der Meross- und Home-App. Einen Fehlalarm könnt ihr per App als auch direkt am Gerät deaktivieren.

Mit der Integration in HomeKit kann man natürlich auch Automationen anlegen. Sollte ein Melder anschlagen, kann man beispielsweise Lampen aufleuchten lassen oder weitere HomeKit-Auslöser festlegen.

