Juni 2020: Die besten neuen Spiele für iPhone und iPad

Die Entwickler von BrettspielWelt sind schon mit einigen Gesellschaftsspielen im deutschen App Store vertreten, darunter Ganz Schön Clever, Ligretto und The Mind. Mit TippiToppi gibt es nun ein weiteres Kartenspiel aus dem Repertoire von Schmidt Spiele, das zum einmaligen Kaufpreis von 3,49 Euro im deutschen App Store gelandet ist. Gespielt werden kann TippiToppi übrigens in zwei verschiedenen Modi, Classic und Race. Zudem gibt es für alle Neulinge auch ein einführendes Tutorial, um sich mit den Regeln und Besonderheiten dieses Kartenspiels vertraut machen zu können. (App Store-Link)

Die Geschichte von Little Orpheus erzählt von einem sowjetischen Kosmonaut, der von seiner Mission vom Zentrum der Erde zurückkehrt und behauptet, die Welt gerettet zu haben – nur leider hat er eine Atombombe verloren, die seine Erkundungskapsel angetrieben hat. Blöd nur, dass ein mächtiger und nicht gerade sympathischer General genau diese Atombombe zurückhaben möchte. Wie es soweit gekommen ist und was der sowjetische Kosmonaut auf dem Weg zum Mittelpunkt der Erde alles erlebt hat, genau das erfährt man in Little Orpheus. Einem wirklich bildgewaltigen Abenteuer, in dem man sich in bester Side-Scrolling-Manier durch unglaublich schön gestaltete Welten bewegt. (App Store-Link)

Für allerhand Knobeleien und Anregung der grauen Zellen ist in Rubix definitiv gesorgt – ähnlich wie bei Rubik’s Cube, der diesem Spiel als Inspiration diente. Auch die Langzeitmotivation kommt nicht zu kurz: Mehr als 1.000 Level und über 60 witzige Errungenschaften warten auf den Spieler. Damit auch Anfänger einen guten Einstieg finden, haben die Macher von Rubix ein kleines Tutorial vorangestellt, das bei den ersten Schritten im Puzzle hilft. Neben den Standard-Farbwürfeln finden sich später auch insgesamt fünf Spezialwürfel, die über individuell zu beachtende Eigenschaften verfügen. (App Store-Link)

Beyond a Steel Sky wird von den Machern von Revolution Software aus Großbritannien als “dramatischer, humorvoller Cyberpunk-Thriller, in dem fesselnde Rätsel eine rasante Erzählung in einer dynamischen Spielwelt vorantreiben, die auf die Handlungen des Spielers reagiert – und von ihnen unterlaufen wird”, beschrieben. Besonders die Grafik sieht auf den ersten Blick eindrucksvoll aus – wer Arcade-Abonnent ist und sich für dystopische Abenteuer interessiert, sollte daher auf jeden Fall einen genaueren Blick auf die Neuerscheinung des Spiele-Dienstes werfen. (App Store-Link)

Um aus der breiten Masse an Spiele-Veröffentlichungen im deutschen App Store herauszustechen, kommen Entwickler auf ungewöhnliche Ideen. Mit Death Come True ist nun ein neues Spiel für iOS erschienen, das auf ein ganz spezielles Gameplay setzt: Ein Science Fiction-Thriller im Spielfilmformat. Death Come True besteht aus richtigen Filmsequenzen, die mit japanischen Schauspielern gedreht worden sind. Der Gamer hat im Verlauf der Geschichte Möglichkeiten, über OnScreen-Menüs und Auswahlmöglichkeiten die Handlungen des Protagonisten zu steuern, die Geschichte über eigene Entscheidungen zu beeinflussen und so auch für ein eigenes Ende der Story zu sorgen. (App Store-Link)

Spielerisch ist The Almost Gone ziemlich interessant aufgebaut. Man bewegt sich per Wischgeste durch einzelne Räume, in denen man diverse Gegenstände näher beleuchten und versteckte Objekte finden kann. Immer wieder muss man verschiedene Informationen miteinander kombinieren, um am Ende kleine Rätsel zu lösen. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei durchschnittlich, The Almost Gone hat aber auch gar nicht den Anspruch, ein unglaublich schwieriges Spiel zu sein. Es soll dem Spieler viel mehr dabei helfen, am Ende eines anstrengendes Tages auf andere Gedanken zu kommen. (App Store-Link)