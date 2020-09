Kameratest von Connect & Colorfoto: iPhone 11 Pro Max nicht mal in den Top 10

Was leisten Smartphone-Kameras wirklich? Dieser Frage sind die beiden Fachmagazine Connect und Colorfoto nachgegangen und haben einen aufwändigen Test mit wissenschaftlich fundierten Messverfahren im eigenen Testlabor sowie unter den geschulten Augen von Fotoprofis durchgeführt. Zum Testverfahren heißt es in einer Mail an uns:

„Dazu wird jede der zwei bis vier verbauten Optiken separat beurteilt – auch hinsichtlich der Eignung für verschiedene Lichtverhältnisse. Die häufig auch Normalobjektiv genannte Weitwinkeloptik wird mit höchster und Standardauflösung erfasst. In die Testnote geht die beste verfügbare Bildqualität ein. Zudem wird das Zweifach-Zoom bewertet – wenn vorhanden als optischer Zoom, alternativ als digitaler. Auch ein höherer Zoom (3x, 5x, …) fließt in das Testergebnis ein. Dabei wird jede Konstellation unter drei verschiedenen Lichtbedingungen erfasst. Das erste Szenario repräsentiert mit 5.000 Lux Tageslicht bei leichter Bewölkung, das zweite mit 200 Lux eine durchschnittliche Wohnzimmerbeleuchtung und das dritte mit 5 Lux die Dämmerung.“

Die Teams von Connect und Colorfoto nahmen für diese Zwecke 20 aktuelle Smartphones genauer unter die Lupe. Und kamen zu einem überraschenden Testergebnis, zumindest für Apple-User. Der von den Testern berechnete Camera Quality Benchmark zeigte große Unterschiede bei aktuellen Top-Smartphones – und bescheinigte dem derzeitigen Apple-Flaggschiff-Modell, dem iPhone 11 Pro Max, lediglich die Note „Befriedigend“ und 52 von maximal 100 möglichen Punkten. Mit diesem Ergebnis landete das iPhone 11 Pro Max nur auf Platz 13 und konnte sich nicht einmal einen Platz in den Top 10 der getesteten Smartphones sichern. Vor allem die Bewertung des Ultraweitwinkel-Objektivs mit nur 48 Punkten ließ die Bewertung nach unten sinken.

„Enttäuschende Leistung“ beim iPhone 11 Pro Max

Mit dem Huawei P40 Pro (86 Punkte, Bewertung „Sehr gut“) führt das Flaggschiff des chinesischen Herstellers das Benchmark-Ranking an. „Lässt man das Schwestermodell P40 (Platz 2, 85 Punkte, „Sehr gut“) außen vor, ist der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz deutlich. Besonders mit dem Ultraweitwinkel spielt das P40 Pro seine Stärken aus […].“ So berichtet das Testteam von Connect und Colorfoto. Auf Platz 3 landet das Kamerasystem des Oneplus 8 Pro (79 Punkte, „Sehr gut“), das mit zwei hochauflösenden 48-Megapixel-Sensoren punktete. Ebenfalls mit der Note „Sehr gut“ schnitten die Smartphones Xiaomi Mi Note 10 (78 Punkte), Oppo Find X2 Pro (77 Punkte), Samsung Galaxy S20+ (75 Punkte) und Honor 20 Pro (75 Punkte) ab. Zum iPhone 11 Pro Max heißt es von den Testern:

„Eine enttäuschende Leistung bot das Apple iPhone 11 Pro Max, das im Bereich kurzer und langer Brennweite deutlich der Konkurrenz hinterherhinkt. So reichte es nur zur Gesamtnote ‚befriedigend‘ mit 52 Punkten. Auf ein Vielfach-Zoom-Objektiv, wie es bei anderen Herstellern schon verfügbar ist, müssen iPhone-Käufer weiterhin warten.“

Wie aussagekräftig ein solcher Test ist, darf bezweifelt werden. Das iPhone 11 Pro Max ist immerhin knapp ein Jahr alt, viele der Konkurrenten wurden erst in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Das OnePlus 8 Pro beispielsweise ist erst seit April dieses Jahres erhältlich. Relevanter wäre ein Test gewesen, wenn die neue iPhone 12-Generation mit ins Geschehen eingreifen würde. Einen detaillierten Bericht mit dem Vergleich der Kameras von zwölf Top-Smartphones liefert Connect in der aktuellen Ausgabe 10/2020. Weitere Infos gibt es auch auf der Website von Connect.

(Tabelle: Connect)