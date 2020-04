Kingdom Two Crowns: Fortsetzung des Strategiespiels jetzt im App Store erhältlich

Schon im Jahr 2017 wurde Kingdom Two Crowns für verschiedene Plattformen angekündigt, darunter die Nintendo Switch, den PC und auch für mobile Geräte. Das Sidescrolling-Strategiespiel wurde nun nach einer längeren Vorbestellungszeit endlich final für iOS veröffentlicht. Zum Preis von 10,99 Euro lässt sich Kingdom Two Crowns (App Store-Link) auf alle Geräte laden, die mindestens iOS 12.0 oder neuer sowie etwa 790 MB an freiem Speicherplatz bereitstellen. Eine deutsche Lokalisierung ist laut Angaben der Macher im App Store bisher noch nicht vorhanden.

Kingdom Two Crowns ist der Nachfolger des beliebten Kingdom New Lands (App Store-Link), über das wir heute aufgrund der aktuellen Preisaktion auch schon berichtet haben. „Kingdom Two Crowns ist ein seitwärts scrollendes Mikrostrategiespiel, das ein minimalistisches Spielgefühl vermittelt und sich durch eine wunderschöne, moderne Pixel-Art auszeichnet“, heißt es von den Entwicklern im App Store. „Schlüpft in die Rolle eines Monarchen auf seinem Streitross und rekrutiert treu ergebene Untertanen, baut euer Königreich auf und beschützt es vor den gierigen Kreaturen, die eure Schätze und Krone stehlen wollen.“

Neuer Kampagnen- und Splitscreen-Modus

Erstmals kann man sich in Kingdom Two Crowns in einem neuen Kampagnenmodus beweisen, in dem der Spieler ein Königreich, das die Zeit überdauert, errichten muss. Neben dem klassischen Mittelalter-Szenario gibt es in der Neuerscheinung weitere Umgebungen, darunter die Dead Lands, düstere Regionen des Königreichs, oder auch die „Shogun“-Regionen, die von der Architektur und Kultur des feudalen Japans inspiriert worden sind. Mit diesen zusätzlichen Szenen gibt es auch neue Charaktere und Figuren zu entdecken, darunter die Scherbenbinderin Miriam, Shogun oder Onna-bugeisha sowie einen gigantischen Riesenkäfer oder ein mythisches Dämonenross als Reittier.

Erstmals in einem „Kingdom“-Spiel wird es in Kingdom Two Crowns auch möglich sein, neben dem Einzelspieler-Modus auch in einer kooperativen Multiplayer-Variante zusammen mit einem Freund, entweder lokal oder online, in einem Splitscreen zu spielen. „In der mobilen Ausgabe von Kingdom Two Crowns kannst du das Land neben deinem Monarchen-Freud auf einem klassisch geteilten Bildschirm oder in der benutzerdefinierten mobilen Tabletop-Koop-Funktion auf gegenüberliegenden Seiten deines Geräts regieren“, berichtet das Entwicklerteam von Raw Fury. Wir hatten bisher noch keine Möglichkeit, uns Kingdom Two Crowns im Detail anzusehen, werden euch aber in absehbarer Zeit mit eigenen Eindrücken versorgen. Bis dahin überbrückt der Teaser zum Spiel bei YouTube.