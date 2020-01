Kleingedrucktes bei O2: Datendrosselung auf 32 Kbit/s in neuen Mobilfunk-Tarifen

Erst kürzlich haben wir euch die aktualisierten Mobilfunktarife des Netzbetreibers O2 im Detail vorgestellt. Neben den neuen Free Unlimited-Tarifen mit unbegrenztem Datenverkehr wird es ab dem 4. Februar dieses Jahres auch in den Volumentarifen O2 Free S, M und L doppeltes Datenvolumen geben. Ein kleines und für Kunden eher unschönes Detail findet sich allerdings erst im Kleingedruckten.

Ab dem 4. Februar wird O2 wieder eine härtere Gangart einlegen, was die Drosselung des Datenverkehrs nach Verbrauch des im Tarif enthaltenen Inklusivvolumens betrifft. Waren es bisher nach Überschreitung des Datenvolumens noch bis zu 1 Mbit/s, mit denen man dann unbegrenzt weitersurfen konnte, werden es ab dem 4. Februar 2020 nur noch bis zu 32 Kbit/s sein – ein deutlicher Rückschritt.

In der Vergangenheit hatte O2 genau dieses Tarif-Feature prominent beworben, und die moderate Datendrosselung in den O2 Free-Tarifen als wichtiges Merkmal vermarktet. „Mit O2 Free geht dir beim Surfen nie wieder die Luft aus“, hieß es bei der Vorstellung der neuen Free-Tarife im Oktober 2016. Kollege Fabian machte seinerzeit den Alltagstest und probierte aus, wie es sich mit maximal 1 Mbit/s auf dem iPhone surfte (zum Artikel).

„Klar: Der Seitenaufruf dauert mal ein paar Sekunden länger. Und Videos auf YouTube werden nicht von der ersten Sekunde an in glasklarer HD-Auflösung abgespielt. Der Download von Apps dauert länger und auch auf den Versand eines Fotos muss man ein wenig warten. Eines ist o2 Free aber ganz sicher nicht: Ein Rückschritt in die Steinzeit. Im Alltag lässt sich das iPhone quasi ohne Einschränkungen weiter nutzen, so wie man es gewohnt ist.“