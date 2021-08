Kommentar: Meine Wünsche für das nächste MacBook Pro

Es wird wohl nur noch wenige Monate dauern, bis Apple ein neues MacBook Pro vorstellt, das mit einem schnelleren M1X-Prozessor befeuert wird. 14 und 16 Zoll sollen zur Auswahl stehen, anders als in den vergangenen Jahren sollen die beiden Modelle abgesehen von der Display-Größe auf Augenhöhe agieren.

Aktuell setze ich auf ein 16 Zoll großes MacBook Pro von Ende 2018. Was die Leistung angeht, muss sich das Teilchen definitiv nicht verstecken und ist für alles, was ich damit so anstelle, noch wunderbar geeignet. Was Akkulaufzeit, Effizienz und Abwärme angeht, haben die „kleinen“ MacBooks mit M1-Prozessor aber für einen ordentlichen Benchmark gesorgt.

Aber was müsste ein neues MacBook darüber hinaus noch bieten, damit ich zuschlage und vermutlich einen Betrag von rund 2.000 Euro in die Hand nehme?

Freuen würde ich mich über ein Ende der Touch Bar. Sicherlich, sie sieht klasse aus, aber jedes Mal, wenn ich die Helligkeit oder die Lautstärke manuell anpassen möchte, würde es mit einfachen Tasten deutlich schneller gehen. Zusatz-Funktionen, die dank der Touch Bar in diversen Apps möglich werden, nutze ich so gut wie nie.

Ebenfalls zurück wüsche ich mir den MagSafe-Anschluss zum „sicheren“ Aufladen des MacBooks. Denn ich weiß, dass irgendwann der Tag kommt, an dem Katze, Kind oder jemand anders das MacBook am Kabel vom Tisch reißt. Aber auch wenn MagSafe zurück kommt: Es sollte weiterhin möglich sein, das kommende MacBook auch per USB-C aufzuladen. Das ist gerade unterwegs mehr als praktisch.

Und bei einer anderen Sache könnte uns Apple tatsächlich überraschen: Vielleicht wird ja endlich mal eine Webcam mit HD-Qualität oder sogar noch besser verbaut? Es muss ja nicht soweit gehen, dass Touristen plötzlich mit ihrem MacBook Fotos knipsen, aber ordentliche Qualität für einen FaceTime-Anruf oder ein schickes Portrait, das wäre doch mal was.

Nun aber die Frage an euch: Was müsste das nächste MacBook Pro bieten oder können, damit ihr es kauft? Wir sind schon gespannt auf eure Ideen in den Kommentaren.