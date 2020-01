Lambus: Das „Schweizer Taschenmesser der Reiseplanung“

Wenn einen das Reisefieber gepackt hat und es nicht nur ein Kurztrip zum nahegelegenen Campingplatz sein soll, bedarf es einiger Planungen, finanzieller Mittel und Dokumente. Auch wer nicht allein, sondern mit einer Gruppe reist, steht oft vor umfangreicheren Vorbereitungen. Für diese Zwecke soll sich die kostenlose Universal-App Lambus (App Store-Link) eignen, die mindestens iOS 10.0 oder neuer zur Installation einfordert und 104 MB an Speicherplatz einfordert. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits gegeben.

„Lambus ist deine neue All-in-One Reise-App: Alles, was du für deine nächste Reise brauchst, vereint in einer Plattform“, erklären die Entwickler im App Store. „Verwalte mit Lambus die Ausgaben, Wegpunkte, Buchungsdokumente, Fotos und mehr. Wir unterstützen dich mit verschiedenen Funktionen; und zwar vor, während und nach deiner Reise, damit du dich auf deine Reise konzentrieren kannst! Nutze Lambus entweder alleine oder als Gruppe – Lambus bietet beides!“

Wie eingangs bereits erwähnt, eignet sich Lambus sowohl für Allein- als auch für Gruppenreisende. Gerade letztere profitieren unter anderem von einer Möglichkeit, Reisen gemeinsam zu planen und einer Karte Wegpunkte und Aktivitäten hinzufügen zu können. Zudem können Ausgaben erfasst und diese gerecht aufgeteilt werden, damit die Reise nicht von Geldstreitigkeiten begleitet wird. Auch Überweisungen können in Lambus direkt getätigt werden.

Keine Werbung, keine In-App-Käufe, keine Abos

Damit die Reise nicht in einem Papierchaos endet, lassen sich in der App darüber hinaus auch Dokumente digital verwalten, beispielsweise Flugtickets und Hotelbuchungen – und das auch mit Offline-Zugang. Für Kommunikation und weitere Infos steht in Lambus zusätzlich eine Chat-Option mit anderen Reiseteilnehmern sowie eine Notizfunktion für eigene kleine Anmerkungen zur Verfügung. Das Team von Lambus beschreibt die eigene App daher als „Schweizer Taschenmesser der Reiseplanung“.

Erstaunlicherweise finden sich in Lambus keine Premium-Features, In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements. In der Einleitung der App berichten die Macher der App außerdem, „Lambus ist und bleibt kostenlos ohne versteckte Kosten. Wir geben deine Daten nicht an Dritte weiter und wollen das besonders betonen.“ Auch die Datenschutzrichtlinie auf der Website der deutschen Entwickler liest sich unauffällig. „Alle Daten werden auf Servern in Deutschland gespeichert (Frankfurt, um genau zu sein). Wir geben keine Daten an andere Dienste weiter und dabei bleibt es“, heißt es auch in den FAQ unter lambus.io. Wir können uns daher vorstellen, dass die Entwickler in Zukunft kostenpflichtige Features zur Finanzierung einbauen werden. Bis dato lässt sich Lambus ohne Werbung, Zukäufe oder Abos verwenden.