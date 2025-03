Lifemate Life Tag ausprobiert: AirTag-Alternative mit Loch und Schlüsselring

Apples AirTag ist eine Wunderwaffe gegen das Vergessen: Hat man einen Gegenstand mit einem AirTag ausgestattet, zum Beispiel einen Schlüssel, und verliert diesen, ist die Chance groß, dass man ihn durch den AirTag wiederfindet. Doch es muss nicht immer der originale AirTag von Apple sein, wobei nur Apples Modell über die Nahdistanz-Ortung verfügt.

Alle Drittanbieter müssen auf diese Funktionalität verzichten, so auch der Lifemate Life Tag. Auf dem freien Markt gibt es ja schon fast alle erdenklichen Formen und Größen. Der Lifemate Life Tag ist als klassischer Tracker zu verstehen, er ist rund. Im Gegensatz zu Apples AirTag gibt es in der Kunststoffhülle jedoch ein Loch, um den Tag einfach am Schlüsselbund anbringen zu können. Im Lieferumfang liegt auch ein Ring bei, um den Tracker einfacher an Objekten anbringen zu können.

Der einfach verarbeitete Lifemate Life Tag wird mit einer CR2032-Knopfzelle betrieben, die dem Tracker eine Laufzeit zwischen 8 und 12 Monaten ermöglicht. Das konnte ich noch nicht testen, allerdings ist das ein solider Wert. Die Wo ist?-App macht auf eine fast leere Batterie frühzeitig aufmerksam.

Einfach in der Wo ist?-App hinzufügen

Mit einem Klick aktiviert man den Tag und kann ihn dann bequem in der Wo ist?-App hinzufügen und einrichten. Das ist innerhalb weniger Sekunden erledigt. Solange man den Gegenstand nicht verliert, muss man sich um nichts kümmern. Wird der Schlüssel oder Koffer verlegt oder geht verloren, kann man einen immer lauter werdenden Ton abspielen. Hier gibt es keine Melodie, sondern lediglich ein Piepen, das bis zu 100 dB laut wird.

Der Piepton reicht aus, wenn der Gegenstand in Bluetooth-Reichweite verschollen ist. Hat man keine Ahnung, wo sich der Gegenstand befindet, kann man den Verloren-Modus aktivieren, damit jedes Apple-Geräte den Standort anonym übermitteln kann. Die Chancen sind oftmals hoch, dass man seinen Schlüssel oder die Tasche wiederfindet.

Während Apples AirTag nach Norm IP67 staub- und wasserdicht ist, ist der Lifemate Life Tag nur nach Norm IP65 geschützt. Bedeutet: Der Tag ist staubdicht und ist vor Strahlwasser aus allen Richtungen geschützt.

Fazit

Der Lifemate Life Tag ist ein von Apple-zertifizierter Wo ist?-Tracker, der eine runde Form hat, auf eine austauschbare Batterie setzt und über ein Loch und Ring schnell an Gegenständen angebracht werden kann. Die Verarbeitung ist sehr einfach, aber völlig ausreichend. Mit einem Durchmesser von 38,4 Millimeter ist er etwas größer als Apples AirTag, der 31,9 Millimeter groß ist.

