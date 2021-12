Linia Super: Nachfolger des farbenfrohen Puzzles für iOS erschienen

Vor einiger Zeit hatten wir bereits über Linia (App Store-Link), einem auf Farben und ihren Sequenzen basierenden Puzzle, berichtet. Seit dem Release von Linia ist mittlerweile einige Zeit ins Land gezogen. Nun gibt es Neuigkeiten zu vermelden, denn es wurde der legitime Nachfolger, Linia Super (App Store-Link), im App Store veröffentlicht.

Der Download des neuen Puzzle-Games ist kostenlos und kann auf iPhones und iPads erfolgen. Für die Installation ist neben 237 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS bzw. iPadOS 14.0 oder neuer notwendig. Eine deutsche Lokalisierung liegt für das Spiel bisher noch nicht vor, allerdings gibt es auch so gut wie keine Texte in der App, so dass eine deutsche Sprachversion auch nicht sonderlich ins Gewicht fällt.

Das Spielprinzip von Linia Super hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht radikal verändert. Vom Entwicklerteam heißt es dazu im App Store:

„Linia ist zurück und das mit Stil, einer überarbeiteten Grafik und mehr als 100 Levels voller origineller und unvorhersehbarer Puzzles. In Linia Super – der zweiten Ausgabe des Spiels, das von über 1 Million Nutzern weltweit heruntergeladen wurde – gehst du wieder auf die Jagd nach Farbsequenzen und ziehst eine Linie, um die richtige Verbindung zwischen den verschiedenen Formen auf dem Bildschirm herzustellen.“

In dieser neuen Variante heißt es jedoch auch, die Zeit im Blick zu behalten, denn diese tickt unbarmherzig und macht es Spielern und Spielerinnen nicht unbedingt leichter, die Level zu knacken. Unterstützt wird Linia Super auch von neuen sogenannten „Liniacoins“, die man einsammeln kann, um weitere Inhalte freischalten zu können. Sie lassen sich auch per In-App-Kauf erwerben und finanzieren so das Spiel.

Insgesamt gibt es mehr als 100 knifflige Level in Kategorien mit verschiedenen grafischen Stilen, die sich je nach Lust und Laune auch nicht-linear spielen lassen. Das Entwicklerteam plant darüber hinaus, mit zukünftigen Updates weitere Level-Packs zu veröffentlichen. Puzzle-Freunde kommen mit dieser Neuerscheinung definitiv auf ihre Kosten.