Logitech Keys-to-Go bald in vier verschiedenen Farben erhältlich

Bereits Ende 2014 haben wir erstmals über die Keys-to-Go von Logitech berichten dürfen. Die gerade einmal 180 Gramm schwere Tastatur ist eine praktische Alternative für alle, die auf eine schwere Tastaturhülle verzichten möchten, trotzdem aber immer ausgewachsene Tasten dabei haben möchten. Zudem ist die Logitech Keys-to-Go nur sechs Millimeter dick und passt damit in jede Tasche, in der auch ein iPad Platz findet.

Bisher hab es die Keys-to-Go von Logitech nur in Schwarz – was natürlich etwas langweilig ist. Schon bald gesellen sich aber drei weitere Farben hinzu und vielleicht ist hier ja auch etwas fr euch dabei: Grau, Blau und Rosa stehen demnächst zum Preis von ebenfalls 69,99 Euro zur Verfügung. Aktuell ist über den Online-Shop auf der Hersteller-Webseite leider noch keine Farbauswahl möglich.

An der eigentlichen Technik der Bluetooth-Tastatur, die über einen integrierten Akku verfügt, hat sich derweil nichts getan. Ihr profitiert also weiterhin vom wasserfesten Design, müsst aber gleichzeitig damit leben, dass das Tippgefühl nicht ganz an das einer Tastatur mit echten einzelnen Tasten herankommt.

Dennoch haben die einzelnen Tasten, wenn man sie denn so nennen mag, einen angenehmen Druckpunkt. Anfangs ist das zwar ein wenig gewöhnungsbedürftig, nach einiger Zeit mit der Logitech Keys-To-Go erzielt man aber durchaus eine beachtliche Tipp-Geschwindigkeit. Eine kleine Sache störte mich allerdings: Die Logitech Keys-To-Go ist absolut flach. Wirklich flach. Ich persönlich mag es lieber, wenn die Tastatur ein wenig geneigt ist, das ist mit diesem mobilen Modell nicht möglich.