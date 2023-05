MagGo von Anker: Zwei neue magnetische Gadgets für das iPhone

Der Zubehör-Hersteller Anker hat seine magnetische MagGo-Kollektion heute um zwei weitere Gadgets erweitert: Eine 3-in-1 Ladestation mit echtem MagSafe sowie ein magnetische iPhone-Griff sind neu im Portfolio. Die ersten Informationen wollen wir euch in diesem Artikel mit auf den Weg geben.

Anker 737 MagGo Charger 3-in-1 Ladestation

Bereits in den USA gestartet, gibt ein den Anker 737 MagGo Charger jetzt auch in Deutschland. Der Preis wirkt auf den ersten Blick mit 149,99 Euro relativ hoch, wird dann aber gleich durch zwei Aspekte wieder ein wenig relativiert. Zunächst könnt ihr einen 15 Prozent Gutschein aktivieren und landet so bei einem Endpreis von 127,49 Euro. Zudem ist bei dieser Ladestation echtes und von Apple zertifiziertes MagSafe verbaut. Und hier ist ein Preis jenseits von 100 Euro völlig normal.

Im Lieferumfang des Anker 737 MagGo Chargers sind dafür auch das für den Betrieb notwendige 30 Watt Netzteil sowie ein USB-C-Kabel enthalten. Bemerkenswert ist auch das dreieckige Design, das äußerst kompakt gestaltet ist und neben einem Ladeplatz für das iPhone auch eine Ladehalterung für die Apple Watch bietet. Die AirPods werden im Ladecase zum Aufladen quasi ins Innere des Dreiecks gelegt.

Anker MagGo 620 Magnetic Phone Grip

Diese magnetische iPhone-Halterung muss ich mir auf jeden Fall genauer ansehen, denn sie macht schon einen etwas ulkigen Eindruck, der fast schon etwas an eine Armbanduhr erinnert. Es gibt ein großes, rundes, magnetisches Modul, an dem man MagSafe-iPhones andocken kann. Die ebenfalls magnetischen Riemen sind flexibel und können für verschiedene Einsatzzwecke genutzt werden.

So kann der Anker MagGo 620 als iPhone-Griff verwendet werden, um den sicheren Halt zu unterstützen. Alternativ kann man aus dem Teilchen auch einen iPhone-Ständer basteln. Oder man „klebt“ die Halterung an eine Oberfläche aus Metall, um das iPhone beispielsweise in der Küche oder im Fitnessstudio im Blickfeld aufhängen zu können.