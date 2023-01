Makale: Diese neue App liefert KI-generierte Artikel aufs iPhone

Das Thema Künstliche Intelligenz macht auch vor der Texterstellung nicht Halt. Erst kürzlich sorgte die Chat-KI ChatGPT für Aufsehen, über die sich Gespräche mit einer künstlichen Intelligenz führen lassen. Aber auch bei redaktionellen Inhalten gibt es Möglichkeiten, diese von KI-gesteuerten Maschinen erstellen zu lassen – mit teils beängstigend akkuraten Ergebnissen.

Wer einmal in die Welt der KI-generierten Inhalte eintauchen möchte, kann ab sofort zur iPhone-App Makale (App Store-Link) greifen, die kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung steht. Die rund 74 MB große Anwendung benötigt zur Installation iOS 15.0 oder neuer oder auf dem Mac macOS 12.0 oder neuer. Entgegen der App Store-Info stehen die Inhalte auch in deutscher Sprache bereit.

„Die Makale-App wurde entwickelt, um eine breite Palette von Artikeln, Nachrichten und mehr mit Benutzern zu teilen, die alle mit modernster Technologie erstellt wurden. Bleiben Sie der Zeit voraus und entdecken Sie mit unserer App neue Perspektiven. Erkunden Sie eine Vielzahl von Themen und gewinnen Sie ein tieferes Verständnis der Welt um Sie herum. Unsere Technologie entwickelt sich ständig weiter und stellt sicher, dass Sie immer Zugriff auf die relevantesten Informationen haben.“

So berichtet das Entwicklerteam von Makale. Zum Start der App hat man damit begonnen, Inhalte in vier Sprachen – Englisch, Deutsch, Spanisch und Türkisch – zur Verfügung zu stellen. Ab Februar sollen dann schon zehn Sprachen verfügbar sein, bis Ende dieses Jahres sollen alle Sprachen bereitgestellt werden. Laut Angaben des Entwicklers Berke Kurnaz von Happy App Lab hat man schon während des Entwicklungsprozesses auf Künstliche Intelligenz gesetzt, „von den Marketingstrategien unserer Anwendung bis hin zu neu hinzuzufügenden Funktionen. Wir haben während der Entwicklungsphase häufig die Funktionen zum Schreiben von Code und zur Codeoptimierung von künstlicher Intelligenz verwendet.“

In Makale finden sich dann zahlreiche Artikel, die von Künstlicher Intelligenz in verschiedenen Kategorien geschrieben worden sind. So gibt es die Bereiche Technologie, Unternehmen, Sport, Unterhaltung, Lifestyle, Kunst und Kultur, Reisen und Gesundheit. Vor dem ersten Start wählt man eine der verfügbaren Sprachen aus, entscheidet sich für den hellen oder dunklen Modus der App, und kann optional noch ein paar Infos zu sich selbst hinterlassen.

Qualität der Artikel stark verbesserungswürdig

In der App findet sich dann ein Hauptmenü mit derzeit populären und kürzlich veröffentlichten Artikeln, durch die man browsen kann. In einem Kategorie-Tab finden sich die KI-Inhalte gestaffelt nach ihrem thematischen Zusammenhang, zudem gibt es eine Suchfunktion, um nach bestimmten Artikeln Ausschau halten zu können.

Das Thema KI zur Textgenerierung ist durchaus spannend und könnte in Zukunft sogar dazu führen, dass ganze Redaktionen gegen Rechner ausgetauscht werden, die Inhalte generieren und einspeisen. Aktuell zeigt sich in Makale aber noch der große Nachteil dieser künstlich erstellten Inhalte: Sie wirken eher wie kurze Schüleraufsätze aus der Mittelstufe und nicht wie sorgfältig recherchierte Artikel samt Querverweisen und Zitaten.

Wer zudem auf alle Inhalte zugreifen möchte, ist auf ein kostenpflichtiges Abonnement angewiesen, das 2,99 Euro/Monat kostet und zudem weitere Features wie Werbefreiheit, eine Favoritenliste und einen vorzeitigen Zugriff auf neue Funktionen beinhaltet. Bei der aktuellen Qualität der KI-generierten Inhalte kann zumindest ich vom Abschluss eines Abos nur abraten, glücklicherweise kann man sich zuvor auch kostenlos einen ersten Einblick in Makale verschaffen. Bei uns gibt es weiterhin alle Artikel ohne Einsatz einer Künstlichen Intelligenz: Hier sitzen noch echte Menschen vor dem Rechner und hauen ihre Sätze in die Tasten – mit allen Vor- und Nachteilen, die dies mit sich bringt.