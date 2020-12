MapFactor Navigator PRO: Neues Offline-Navi für Pkws und Großfahrzeuge

Vor einiger Zeit haben wir bereits die Navigations-App MapFactor Navigator vorgestellt. Mit MapFactor Navigator PRO (App Store-Link) hat es im Oktober dieses Jahres nun eine weitere Anwendung der Entwickler in den deutschen App Store geschafft, die sich sowohl an Fahrer von Pkws und Lkws richtet. Der Download von MapFactor Navigator PRO ist kostenlos und wird über ein Premium-Abonnement finanziert. Für die Installation ist mindestens iOS 11.0 oder neuer notwendig, zudem wird etwa 89 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist gleich zum Start mit an Bord.

Nach der Installation kann der Nutzer auswählen, ob er die üblichen Pkw-Karten oder spezielle Lkw-Karten wünscht. Die spezialisierten TomTom-Truck-Karten beinhalten erweiterte, Lkw-spezifische Straßendaten, die laut Angaben der Entwickler „unerlässlich für zuverlässige Großfahrzeugnavigation sind“. Sie richten sich an Lkws, Lieferwagen, Busse, Wohnmobile und Wohnwagen. Die Pkw-Karten für Europa lassen sich für 17,49 Euro/Jahr freischalten, die Lkw-Karten für Europa kosten 79,99 Euro/Jahr. Beide Optionen setzen auf hochwertiges Kartenmaterial von TomTom und haben eine siebentägige kostenlose Testphase zum Start integriert.

Anzeige von Tunnelhöhen und Brückenlasten in der Lkw-Variante

Wer sich für die Lkw-Kartenoption entscheidet, erhält zudem auch spezielle Lkw-Beschränkungssymbole auf der Karte. Neben den abgestimmten TomTom-Karten gibt es erweiterte Straßendaten für Großfahrzeuge wie Tunnelhöhen, Brückenlasten, enge Straßen und andere große Fahrzeugbeschränkungen.

Welche Navi-App nutzt ihr auf euren iOS-Geräten? Oder setzt ihr noch auf ein Standalone-Navi im Auto? Könnt ihr von Anbietern und Apps abraten? Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare und Erfahrungsberichte.