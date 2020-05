Mario Kart Tour: Update mit neuen Multiplayer-Funktionen veröffentlicht

Es ist erst einige Wochen her, dass Nintendo endlich den Multiplayer-Modus für das beliebte Fun Racer-Game Mario Kart Tour (App Store-Link) im App Store bereitgestellt hat. Seit Anfang März können sich Spieler in Rennen gegen eigene Freunde und weltweite Kontrahenten beweisen.

Der Download von Mario Kart Tour ist weiterhin kostenlos und finanziert sich über In-App-Käufe für Verbrauchsmaterialien und ein Premium-Abo, dem „Gold Pass“. Das Rennspiel von Nintendo benötigt neben 213 MB an freiem Speicherplatz auch iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät und lässt sich in deutscher Sprache spielen.

Belohnungs-Fehler nach Levelaufstieg behoben

Mit dem nun veröffentlichten Update auf Version 2.1.0 von Mario Kart Tour wurden weitere Verbesserungen im Multiplayer-Modus des Spiels auf den Weg gebracht. Mit dieser Version ist es nun möglich, auch in Teams Mehrspieler-Rennen zu fahren. Eine entsprechende Regel wurde dem Multiplayer-Modus mit dieser Aktualisierung hinzugefügt. Ebenfalls neu ist auch eine Raumcode-Funktion, um so die passenden Partien schneller starten zu können.

Ebenfalls neu in v2.1.0 sind Expertenmissionen, die hinzugefügt wurden. Sie werden in den kommenden Tour-Saisons verfügbar gemacht werden. Gleiches gilt auch für eine neue Münzregen-Aktion, diese soll auch mit dem nächsten Release einer Tour-Saison starten. Auch Bugfixes sind mit an Bord der neuen Version: Hatte man als Spieler nach einem Level-Aufstieg die Belohnung nicht erhalten, wurde dieser Fehler nun mit dem jüngsten Update behoben. Das Update auf Version 2.1.0 steht allen Spielern von Mario Kart Tour ab sofort im App Store kostenlos zur Verfügung.