Mark Gurman: Apple Watch könnte in Zukunft Satelliten-Konnektivität aufweisen

Schon seit einiger Zeit gibt es entsprechende Gerüchte, die dem iPhone eine Satelliten-Konnektivität voraussagen. Zeitweise hat man dieses Feature schon für die iPhone 13-Generation gemutmaßt, allerdings wissen wir alle, dass die aktuellen iPhones ohne eine solche Funktion auskommen. Es ist aber denkbar, dass das iPhone 14 für Notfälle oder kurze SMS an Notfall-Kontakte bei nicht vorhandenem Mobilfunkempfang mit einer Satelliten-Anbindung ausgestattet werden könnte.

Der bekannte Apple-Redakteur Mark Gurman von Bloomberg sinniert nun in der neuen Ausgabe seines Power On-Newsletters über eine Satelliten-Konnektivität bei der Apple Watch. Im Newsletter sagt Gurman, dass „auch die Apple Watch diese Funktion erhalten wird“. Er geht von einer Realisierung noch in diesem Jahr oder in 2023 aus.

„Ob auf dem iPhone oder der Apple Watch, die Technologie wäre eine Alternative zu Garmins inReach Explorer und SPOT, tragbaren Satellitenkommunikatoren mit ähnlichen Funktionen. In letzter Zeit gab es Anzeichen dafür, dass Apple und ihr möglicher Satellitenpartner Globalstar Inc. der Einführung einer solchen Funktion näher kommen könnten. Im Februar teilte Globalstar mit, dass man eine Vereinbarung über den Kauf von 17 neuen Satelliten getroffen habe, um ‚kontinuierliche Satellitendienste‘ für einen ‚potenziellen‘ – und ungenannten – Kunden zu erbringen, der Hunderte von Millionen Dollar gezahlt habe.“

Apple soll – gemäß weiterer Gerüchte – in diesem Herbst gleich drei Apple Watch-Modelle präsentieren: Neben einem regulären Modell der Series 8 auch eine neue Apple Watch SE und ein sogenanntes Rugged-Modell, das sich für Extremsport eignen soll. Vor allem für das reguläre und Rugged-Modell würde sich eine Satelliten-Anbindung anbieten. Man darf gespannt sein, ob Apple ein solch praktisches Feature realisiert, vielleicht ja schon in diesem Jahr.