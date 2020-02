MDR Sport im Osten: Neue App bringt regionalen Livesport auf das iPhone

Unter dem Motto „Deine Region. Dein Sport. Deine App.“ wurde die neue MDR Sport im Osten-App für iOS (App Store-Link) eigentlich für ein Release am 29. Februar dieses Jahres angekündigt. Erhältlich ist die Sport-App allerdings schon jetzt. Der Download der Anwendung ist gratis und auf dem iPhone möglich, für die Installation muss man etwa 29 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 11.0 oder neuer bereithalten. Alle Inhalte können in deutscher Sprache genutzt werden.

Bei MDR Sport im Osten handelt es sich vorrangig um eine Live-App, in der sportliche Events in Form von Videos, Audios oder als Ticker zur Verfügung stehen. Das Besondere: Sie ist personalisierbar, das heißt, Sportfans können nicht nur ihrem Lieblingssport, sondern auch ihrer Lieblingsmannschaft folgen und alle Ergebnisse mit Hilfe von Pushmeldungen im Blick behalten. Außerdem lässt sich der übertragene Livesport aus der App auch jederzeit über einen Fernseher streamen.

Tippspiel und „Fans im Osten“-Rubrik

Zudem ist das Tippspiel „Experte im Osten“ in der neuen App integriert. Neben aktuellen Sportnews können sich die Userinnen und User auch über Nachwuchstalente, Ehrenamtler in der Region und deren Tätigkeit im Vereins- und Breitensport informieren. Informationen über die aktuelle Aufstellung der Lieblingsmannschaft und die Spielkraft des Gegners runden die App ab.

Schon jetzt können aktuelle Sport-Ereignisse aus der Region mit MDR Sport im Osten live verfolgt werden. Ab dem 29. Februar 2020 findet in Oberwiesenthal die Nordische Ski-WM der Junioren statt, die live gestreamt wird. Auch als Fan kann man sich für die Rubrik „Fans im Osten“ bewerben, und so vielleicht eigene Sport-Events aus dem Osten im MDR übertragen lassen. „Egal welcher Sport, egal welche Liga“, heißt es dazu von den Entwicklern. Vielleicht läuft eure Badminton-, Volleyball- oder Basketball-Partie ja bald live im Mitteldeutschen Rundfunk und wird von einem MDR-Team besucht?