Spotify: Neuer Look vereinfacht die Bedienung und Handhabung

Spotify (App Store-Link) hat den Look der mobilen Applikationen überarbeitet. iOS-Nutzer können die neuen Ansichten schon jetzt nutzen, bei mir hat sich das Design aber noch nicht umgestellt. Folgende Änderungen hat Spotify vorgenommen.

Der neue Play-Button beinhaltet jetzt die Funktionen „Zufällige Wiedergabe“. Zuvor gab es dafür einen einzelnen Button, nun hat man beide Funktionen in einen Button zusammengefasst. Gleichzeitig sieht man nun große Album-Cover, ebenso wurden die Bedienelemente „Herz“ und „Herunterladen“ prominenter platziert.

Gleichzeitig werden nun die Cover eines Titels in allen Ansichten angezeigt, ausgenommen ist hier nur die Album-Ansicht. Dadurch wird es einfacher in der App zu navigieren und bekannte Lieder zu finden. Außerdem werden Songs mit einem Herz-Symbol am Titel markiert, wenn man diese zuvor als „Gefällt mir“ eingestuft hat.

Ist bei euch das optimierte Design schon aktiv? Stellt sicher, dass ihr stets die neuste App-Version installiert habt, wobei hier kein eigenständiges Update benötigt wird. Die Umstellung erfolgt serverseitig.