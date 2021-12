Microsoft 365 Family: Jetzt als Box für 49,99 Euro

In den vergangenen Wochen war Microsoft 365 Family immer wieder im Angebot, bezahlt habt ihr steht 49,99 Euro. Und auch heute könnt ihr wieder für diesen Kurs zuschlagen – und bekommt diesmal sogar nicht einfach nur einen Code per E-Mail, sondern eine richtige Box.

In der Box ist dann natürlich nicht viel mehr als der Code selbst, mit dem man die Lizenz aktiviert. Trotzdem finde ich das erwähnenswert, denn vielleicht will jemand die Lizenz ja zu Weihnachten verschenken und da ist so eine Box natürlich prima geeignet. Bitte beachtet aber, dass dieses Angebot nur noch heute gültig ist.

Microsoft 365 Family kann von bis zu sechs Personen in einem Haushalt auf Windows 10, macOS, iOS und Android genutzt werden. Neben 1 TB Cloud-Speicher umfasst es auch Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook. Im Gegensatz zum einfachen Office-Paket hat man hier also einige Vorteile, insbesondere der Cloud-Speicher ist eine tolle Zugabe. Zudem kann man die gesamten Apps nicht nur auf einem Gerät nutzen.