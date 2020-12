Neue Apple-Hardware soll am Dienstag vorgestellt werden

In diesem Jahr hat Apple in sehr kurzer Zeit sehr viele neue Produkte vorgestellt. Eine weitere Keynote wird es definitiv nicht mehr geben, allerdings soll Apple am kommenden Dienstag neue Produkte per Pressemitteilung vorstellen. Das ist gar nicht so unüblich, unter anderem wurden im Mai dieses Jahres das 13″ MacBook Pro, im November 2019 das 16″ MacBook Pro und im März 2019 die AirPods der zweiten Generation via Pressemitteilung angekündigt.

Ein internes Schreiben, das MacRumors vorliegt, weist darauf hin, dass Apple noch weitere Produkte im Köcher hat. Kurz vor Produkteinführungen werden Servicesprovider informiert, damit diese entsprechende Vorbereitungen treffen können.

Doch was will uns Apple so kurz vor Weihnachten noch unter die Nase reiben? Wir warten ja immer noch auf die AirTags, möglich wären aber auch die neuen Kopfhörer AirPods Studio oder sogar ein neues Apple TV. Dass Apple noch eine Überraschung parat hat, bestätigte der zuverlässige Leaker L0vetodream schon Mitte November.

Wir werden am Dienstag jedenfalls die Augen offen halten. Sollte Apple eine Pressemitteilung verschicken, erfolgt das meist zwischen 14 und 15 Uhr. Bleibt abzuwarten, ob die Infos von MacRumors stimmen.