Neues EU-Gesetz: Alternative App Stores und iMessage für andere Plattformen?

Mit dem gestrigen 1. November 2022 sind neue EU-Gesetze in Kraft getreten, die sich möglicherweise auch auf Apple auswirken könnten. Unter dem sogenannten Digital Markets Act (DMA) sollen große Tech-Konzerne gezwungen werden, im Rahmen sogenannter „Gatekeeper“-Kriterien ihre Dienste und Plattformen für andere Unternehmen und Entwicklerteams zu öffnen. Laut MacRumors sei für Apple der Status als „Gatekeeper“ aufgrund mehrerer Kriterien erfüllt.

„Es ist so gut wie sicher, dass Apple aufgrund der Höhe seines Jahresumsatzes in der EU, seines Besitzes und Betriebs von Plattformen mit einer großen Anzahl aktiver Nutzer und seiner ‚gefestigten und dauerhaften Position‘, die sich aus der Dauer der Erfüllung dieser Kriterien ergibt, als ‚Gatekeeper‘ eingestuft wird und somit den im DMA festgelegten Regeln unterliegt.“

Mit dieser Einstufung könnte die EU Apple zwingen, größere Änderungen am App Store, bei iMessage, FaceTime und Siri in Europa zu unternehmen. Wie diese aussehen, hat MacRumors ebenfalls skizziert.

„So könnte das Unternehmen beispielsweise gezwungen werden, den Nutzern die Installation von App-Stores und Sideload-Apps von Drittanbietern zu gestatten, den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, eng mit Apples eigenen Diensten zusammenzuarbeiten und ihre Angebote außerhalb des App-Stores zu bewerben, Zahlungssysteme von Drittanbietern zu nutzen und auf die von Apple gesammelten Daten zuzugreifen. Eine der jüngsten Ergänzungen der DMA ist die Anforderung, dass Messaging-, Sprach- und Videotelefoniedienste interoperabel sein müssen. Die Interoperabilitätsregeln bedeuten theoretisch, dass Meta-Apps wie WhatsApp oder Messenger eine Interoperabilität mit Apples iMessage-Framework beantragen könnten, und Apple wäre gezwungen, dem innerhalb der EU nachzukommen.“

Der Digital Markets Act wurde erstmals von der Europäischen Kommission im Dezember 2020 ins Spiel gebracht und im März 2022 vom Europaparlament genehmigt. Nach einer nun beginnenden sechsmonatigen Umsetzungsphase soll der DMA im Mai 2023 in Kraft treten. Potentielle Gatekeeper müssen die Kommission bis zum 3. Juli 2023 über ihre wichtigsten Plattformdienste informieren. Hat die EU-Kommission die Informationen erhalten, wird sie das betreffende Unternehmen binnen 45 Tagen in Kenntnis setzen, ob es als Gatekeeper eingestuft wird. Ist dies der Fall, hat das Unternehmen sechs Monate Zeit, den Anforderungen des DMA zu entsprechen, spätestens bis zum 6. März 2024.

Schon vor der Verabschiedung des Gesetzes im März äußerte sich Apple zum geplanten Digital Markets Act. Man sei „besorgt, dass einige Bestimmungen des DMA unnötige Datenschutz- und Sicherheitslücken für unsere Nutzer schaffen werden“. Auch in den USA wurde im Juni ein ähnliches Kartell-Gesetz im US-Repräsentantenhaus auf den Weg gebracht. Sollte es verabschiedet werden, würde es laut MacRumors „erhebliche Veränderungen in der Technologiebranche nach sich ziehen“. Ein abschließendes Video zeigt euch den DMA noch einmal in audio-visueller Form.