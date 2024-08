Neues Foto soll alle neuen Farben des iPhone 16 Pro zeigen

Der Leaker Sonny Dickson hat vor wenigen Tagen die ersten Dummy-Bilder für das kommende iPhone 16 Pro veröffentlicht. Jetzt teilt Dickson ein weiteres Bild, diesmal sollen aber alle Farben des iPhone 16 Pro zu sehen sein, einschließlich der neuen Farbe Roségold oder Bronze.

Immer wieder wurde in der Gerüchteküche berichtet, dass Apple die blaue Titan-Farbe streicht und durch einen neuen Farbton ersetzt. Voraussichtlich macht Apple das iPhone 16 Pro in den Farben Schwarz, Weiß oder Silber, Grau oder „Natural Titanium“ sowie in Rosé/Roségold/Bronze erhältlich. Da die Farbauswahl beim iPhone 15 Pro eine Art Gold/Rosé hat vermissen lassen, könnte der neue Farbton eine erhöhte Nachfrage beim iPhone 16 Pro ausmachen.

Ein Gerücht besagt, dass Apple ein verbessertes Verfahren zur Veredelung und Einfärbung von Titan einsetzt, das zu einem glänzenderen Aussehen führt als die gebürstete Aluminiumoberfläche der iPhone 15 Pro-Modelle.

iPhone 16 Pro soll auch in Schwarz und Roségold erscheinen

Weiterhin handelt es sich um Gerüchte und auch das Foto, das die neue Farbvarianten zeigt, lässt wenig Schlüsse zu, da die Farben in echt noch einmal anders aussehen werden. Die Farbvariante auf dem geleakten Foto sieht eher nach einem braunen Farbton aus, der mich optisch so gar nicht anspricht. Dafür sieht das schwarze Modell interessant aus, da Apple mal wieder auf ein echtes Schwarz und nicht auf Space Grau setzen soll.