Nextbase iQ: Erste smarte und vollständig vernetzte Dashcam vorgestellt

Nextbase gilt als der weltweit führende Anbieter von Dashcam-Technologie. Nun hat der Hersteller mit der Nextbase iQ die weltweit erste smarte und vollständig vernetzte Dashcam angekündigt. In einer Pressemitteilung heißt es zur Neuerscheinung:

„Die Nextbase iQ wurde entwickelt, um die Connected-Car-Technologie voranzubringen und für Autofahrer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Ziel ist es, das Fahrerlebnis nachhaltig zu verändern und jedes Fahrzeug intelligenter, sicherer und besser geschützt zu machen. Nextbase setzt deshalb auf neueste KI-Technologie und bietet über die iQ-App in Echtzeit Zugriff auf die eigenen Daten – jederzeit und von überall aus. Mit der Einführung dieses neuartigen, intelligenten Produkts setzt Nextbase neue Maßstäbe im Dashcam-Bereich.“

Die Nextbase iQ bietet Sicherheitsfunktionen für das Auto, die Verbraucher bisher nur von intelligenten Heimüberwachungssystemen kannten. Autofahrer können unter anderem Benachrichtigungen in Echtzeit erhalten und auf ihre aufgezeichneten Videos zugreifen – auch wenn sie sich nicht in ihrem Fahrzeug befinden.

„Es gibt im Moment kein System auf dem Markt, das mit der Nextbase iQ vergleichbar ist. In den vergangenen zwei Jahren haben wir die Dashcam von Grund auf neu definiert. Dabei haben wir die weltweit erste echte smarte Dashcam entwickelt, die KI-Technologie und Cloud-Konnektivität nutzt, um Fahrern ein umfassendes Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Bis jetzt gab es noch keine vergleichbare Lösung, die so viele Funktionen in einem einzigen Gerät vereint. Um Autofahrer zu unterstützen, haben wir unsere Dashcam-Funktionen noch weiter verbessert und um zukunftsfähige Technologien erweitert.“

So erklärt Richard Browning, Chief Marketing and Sales Officer bei Nextbase. Der technologische Fortschritt schreitet mittlerweile so schnell voran, dass selbst große Fahrzeughersteller nicht mit der Entwicklung mithalten können. In den meisten Autos sind zudem noch keine ausgeklügelten Sicherheitssysteme integriert. Aus diesem Grund bietet Nextbase mit der Nextbase iQ neben Dashcam-Funktionen auch Technologien, die ein Höchstmaß an Fahrersicherheit, Fahrerassistenz und Fahrzeugsicherheit bieten.

Zahlreiche Sicherheits- und Notfall-Funktionen integriert

Auf technischer Ebene verfügt die Nextbase iQ über drei integrierte Kameras mit einer Auflösung von bis zu 4K, die Außen- und Innenaufnahmen und Warnmeldungen ermöglichen. Sie zeichnet sich darüber hinaus durch ein völlig neues Produktdesign aus, das auf umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit basiert. Dadurch kann die branchenweit beste Bildqualität und höchste Fahrzeugsicherheit gewährleistet werden.

Als Reaktion auf den zunehmenden Straßenverkehr und dem damit verbundenen höheren Unfallrisiko verfügt die Nextbase iQ über den Witness Mode. Dabei handelt es sich um eine sprachunterstützte Aufnahmefunktion, die bei einem Vorfall im Straßenverkehr Informationen automatisch in der Cloud speichert und in Echtzeit Notrufstellen oder andere Personen – wie beispielsweise Ehepartner oder Eltern – verständigt. Dadurch wird sichergestellt, dass Nutzer in stressigen Verkehrssituationen niemals allein gelassen werden.

Zu den weiteren Features der Nextbase iQ gehört eine Spatial Awareness Technology, eine künstliche Intelligenz zur Voraussage und Aufzeichnung von Vorfällen, eine Cloud-Verbindung mit NXT Dual Link WiFi und 4G, eine präzise GPS-Satellitenortung, ein natives Sprachsteuerungssystem sowie der sogenannte „Valet Mode“, der User über Vorfälle am Auto informiert, auch wenn sie sich nicht in der Nähe des Fahrzeugs befinden. Zudem gibt es mit Driver Aware ein intelligentes Fahrerüberwachungssystem, das automatisch erkennt, wenn der Fahrer bzw. die Fahrerin abgelenkt oder müde ist, sowie Roadwatch AI, das eine Überwachung der Geschwindigkeiten und Fahrbahnen anderer Fahrzeuge in Echtzeit überwacht.

Die Nextbase iQ wird bisher nur auf der US-Website des Herstellers vorgestellt, auf der deutschen Seite von Nextbase ist die neue Dashcam bisher noch nicht zu finden. Auch Preise und Verfügbarkeiten wurden von Seiten des Anbieters noch nicht kommuniziert.