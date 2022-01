Smart Home von Anker: Zwei neue Eufy-Produkte angekündigt

Der uns allen bestens bekannte Hersteller Anker hat nicht nur ein neues Ladegerät unter eigenem Namen vorgestellt, sondern wird auch das Portfolio seiner Smart Home Marke Eufy erweitern. Im Rahmen der CES 2022 wurde die eufy Security Video-Türsprechanlage Dual sowie die eufy Garagen-Sicherheitskamera angekündigt. Wir wollen euch mit den Details versorgen.

Das kann die eufy Security Video-Türsprechanlage Dual

Eine Video-Türklingel, bei der vor allem das „Dual“ eine spannende Neuheit ist. Mir jedenfalls ist keine smarte Türklingel bekannt, die über zwei Kameras verfügt. Und das hat bei diesem neuen Modell einen bestimmten Grund: Neben der 2K-Frontkamera mit einem Sichtfeld von 150 Grad für die normale Perspektive, gibt es eine auf den Boden ausgerichtet Kamera mit einer etwas geringeren Auflösung, mit der man Pakete im Auge behalten kann.

Dual ist übrigens auch die Bewegungserkennung. Eine Kombination aus Radar- und Infrarottechnologie sorgt für eine bessere Erkennung von Personen und eine Reduktion von Fehlalarmen um 95 Prozent. Dank KI kann die Kamera sogar zwischen Familie oder Freunden und Fremden unterscheiden.

Was ebenfalls sehr spannend ist: Der 16-GB-Speicher der Basis-Station Homebase 2 kann bis zu 90 Tage lang verschlüsselte Videos speichern. So wird kein Abonnement nötig, was bei vielen anderen Türklingeln der Fall ist. Leider scheint kein HomeKit mit an Board zu sein, bisher ist nur von Amazon Alexa und Google Assistant die Rede. Mehr Infos wird es aber wohl schon bald bekommen, denn die eufy Security Video-Türsprechanlage Dual soll im Februar 2022 für 249 Euro auf den Markt kommen.

Das erwartet euch bei der eufy Garagen-Sicherheitskamera

Noch kein genaues Startdatum und auch keinen Preis gibt es für die eufy Garagen-Sicherheitskamera. Es handelt sich um ein All-in-One-Gerät, das als Fernbedienung zum Öffnen der Tür und auch zur Überwachung per Video dient. Ein Schließsensor alarmiert zusätzlich, wenn die Tür offengeblieben ist. In wie weit die neue Kamera auch mit deutschen Garagentoren zusammenarbeitet und welche Möglichkeiten man damit hat, ist aktuell noch etwas unklar. Bis zum Start werden aber wohl auch noch einige Monate vergehen.