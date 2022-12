Nomad Sport Case für die AirPods 3 vorgestellt

Benötigt man ein Case für ein Case? Eigentlich nicht. Aber auch ich habe meine AirPods Pro in ein Case von Pitaka gepackt, da mir das Design einfach gut gefällt. Wenn in einem Haushalt mehrere AirPods im Einsatz sind, kann man mit einem Case auch die eigenen „kennzeichnen“. Optional hätte man auch an eine Gravur bei der Bestellung denken können.

Aus den Hause Nomad gibt es ab sofort ein Sport Case für die AirPods 3. Das Case ist hochglänzend und bietet an den Seiten TPU-Stoßfänger an. Die LED auf der Front bleibt sichtbar, ebenso könnt ihr die AirPods kabellos oder mit Kabel aufladen.

Das Nomad Sport Case für die AirPods 3 ist in den Farben Grau, Grün und Blau erhältlich. Der Preis liegt bei 24,95 US-Dollar. Sollte das Produkt hierzulande angeboten werden, informieren wir erneut.