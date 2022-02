Nothing Ear 1: In-Ears mit ANC kosten aktuell nur 79 statt 99 Euro

Ausprobiert habe ich die Nothing Ear 1 (Amazon-Link) bisher nicht, ich persönlich sehe aber auch keinen Grund meine AirPods Pro in Rente zu schicken. Dennoch haben die Kopfhörer für viel Aufsehen gesorgt und die wichtigsten Details zu den aktuell reduzierten In-Ears findet ihr folgend.

Die Firma Nothing wurde von OnePlus-Mitgründers Carl Pei gegründet, die Nothing Ear 1 sind das erste Produkt. Es handelt sich um In-Ears mit integrierter Geräuschunterdrückung, wobei das Design ein wenig an die AirPods Pro erinnert. Aber: Hier gibt es einen Retro-Faktor. Das halbtransparente Design der Ohrhörer und die aufgedruckte Punktschrift wirken wie Technikprodukte aus den 80er Jahren und stammen von Teenage Engineering aus Schweden.

Die Nothing Ear 1 verfügen über kraftvolle 11,6 mm-Treiber sowie eine aktive Geräuschunterdrückung in zwei Stufen, „Light Mode“ und „Maximum Mode“. Um an der Umgebung aktiv teilzunehmen, kann auch ein Transparent-Modus aktiviert werden. Jeder Ohrhörer wiegt nur 4,7 Gramm und kommt mit druckentlastenden Öffnungen, einer ergonomischen Bauweise und drei Paaren Liquid Silicone-Ohrstöpsel daher. Verbunden wird der Nothing Ear 1 über Bluetooth 5.2.

Die In-Ears verfügen über eine Gesamt-Spielzeit von bis zu 34 Stunden und knapp sechs Stunden mit einer Ladung über das mitgelieferte Transport- und Ladecase. Außerdem ist eine Schnelllade-Option mit an Bord: Nur zehn Minuten Aufladen des Cases reichen für weitere acht Stunden Power. Das Ladecase kann auch kabellos geladen werden und ist mit allen Qi-kompatiblen Ladegeräten kompatibel. Eine Gestensteuerung, Equalizer und eine Option zum Auffinden eines Ohrhörers komplettieren die Features des Nothing Ear 1, die auch schweiß- und spritzwassergeschützt sind.

Die Nothing Ear 1 gibt es in Schwarz oder Weiß aktuell für nur 79,99 Euro statt 99,99 Euro.

Video-Reviews