November 2022: Die besten neuen Apps und Spiele im Überblick

Isle of Arrows steht als Universal-App zum Download auf iPhone und iPad bereit. Es handelt sich um ein waschechtes Premium-Spiel, das mit 6,99 Euro bezahlt werden kann. In-App-Käufe gibt es keine. Was uns dagegen freut: Daniel Lutz, der Entwickler von Isle of Arrows aus der Schweiz, hat die deutsche Lokalisierung nicht vergessen. Auch der Umfang von Isle of Arrows ist nicht zu unterschätzen, zumal es neben der Kampagne auch noch einen Modus mit einer täglichen Herausforderung gibt. Wenn ihr gerne Tower-Defense-Spiele spielt, schaut euch diese Neuerscheinung auf jeden Fall mal an.

Mit ihrer kostenfreien App hat das Unverpacktkarte-Team eine praktische Übersicht der Unverpacktläden in Deutschland geschaffen, in der die Nutzende alle Informationen zu den kleinen Geschäften in ihrer Nähe finden können. Wenn ich die App öffne, erscheint zunächst eine Deutschlandkarte mit diversen Standortmarkierungen der Unverpacktläden. Ebenso wird mein eigener Standort auf der Karte angezeigt. Nun kann ich entweder in die Karte hereinzoomen und mir die Unverpacktläden in einer bestimmten Region ansehen oder über die Suchfunktionen entsprechende Geschäfte in meiner Nähe lokalisieren.

Die Geschichte von Evidence 111 spielt ab dem 13. September 1985 in der kleinen Stadt Farnham in England. Wie jeden Freitag hat Chief Inspector Alice Wells ihren Dienst angetreten. Die ehrgeizige junge Frau hat ihr ganzes Leben lang versucht, mit ihren männlichen Kollegen zu konkurrieren. Obwohl sie schließlich Erfolg hat und befördert wird, ist der Preis, den sie dafür zahlen muss, enorm hoch. Im Alter von 33 Jahren hat sie keine wirklichen Freunde, keine Familie und nur Arbeit, damit sich ihre Tage nicht so leer anfühlen.

Erinnert ihr euch noch an die glorreichen Autorennen in Demolition Derby, die mehr oder weniger in totaler Zerstörungswut ausarteten? Wenn ihr euch für Spiele dieses Genres begeistern könnt, wartet nun mit Wreckfest eine Neuerscheinung ganz in eurem Sinne auf euch. Wreckfest ist als Premium-Game für iOS und iPadOS erschienen und kostet einmalig 11,99 Euro im deutschen App Store.

Mit Roommate Albert sollen Nutzer und Nutzerinnen ein besseres Verständnis für den aktuellen Energieverbrauch aufbauen. Dazu trägt man nach dem Start der App den aktuellen Tarif ein und startet mit dem Ablesen der Zähler. Sobald man die beiden Datenpunkte für jede Verbrauchsart eingetragen hat, kann die App die Arbeit erledigen und zeigt dann die Prognose für den aktuellen Monat an.

Seit gestern steht Station 117, das neue Mystery Adventure aus der Feder von Glitch Games, zum Download im App Store bereit. Dieses Mal geht es auf den Grund des pazifischen Ozeans, wo in der legendären Station 117 Rätsel und Geheimnisse darauf warten, gelöst und gelüftet zu werden. Station 117 ist eine super geheime Forschungseinrichtung irgendwo in den Tiefen des pazifischen Ozeans. In der Rolle des Franklin Gates, seines Zeichens genialer Milliardär und Hobby-Meeresbiologe tauche ich in die dunkle Unterseewelt ein und setze Fuß in die legendenumwobene und – wie es scheint – mittlerweile verlassene Station 117.

Dieses Mal dürfen sich Fans des SpongeBob Schwammkopf-Universums freuen, denn mit SpongeBob Schwammkopf: Solitär gibt es ein skurriles Kartenspiel, das in der Unterwasserwelt des Schwamms und seinen Freunden angesiedelt ist. Fans der beliebten Zeichentrickserie können sich auf eine lustige und schrullige Version eines klassischen Kartenspiels freuen, das exklusiv bei Apple Arcade erscheint. SpongeBob Schwammkopf: Solitär ist eine witzige und einzigartige Variante von Solitaire mit den bekannten Charakteren und Themen aus der beliebten Serie.