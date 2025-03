Nuki Smart Lock: Neues Produkt am 11. März

Erst gestern haben wir über das Nuki Intercom berichtet, ein mögliches neues Produkt des Smart Lock Herstellers aus Österreich. Nuki hat aber ganz klar gesagt, dass es sich nur „um den Arbeitstitel einer möglichen Produktidee“ handelt. Die heutige Ankündigung dürfte damit wohl nichts zu tun haben.

In einer Mitteilungen unter mit dem Titel „Nuki. The Smart Lock. Expanding horizons“ teilt man mit, dass am 11. März um 10:00 Uhr ein neues Produkt vorgestellt werden soll. Die Grafik in der Mail deutet zudem auf den ikonischen Türknauf hin, mit dem Nuki seit nunmehr fast 10 Jahren unterwegs ist.

Erst Ende 2024 hat man mit dem Nuki Smart Lock Ultra das bisher fortschrittlichste Türschloss vorgestellt und schon damals angekündigt: “ Wir arbeiten mit Hochdruck daran, (…) eine Lösung anzubieten, die die Nutzung der neuesten Nuki-Technologie aus dem Ultra auch ohne Zylindertausch ermöglicht.“

Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Es scheint sehr wahrscheinlich, dass Nuki am kommenden Dienstag ein weiteres Smart Lock präsentiert, bei dem kein Zylindertausch zwingend notwendig ist.

Das alles kann das Nuki Smart Lock Ultra

Aus technischer und optischer Sicht ist das Nuki Smart Lock Ultra dem bekannten Nuki Smart Lock Pro sehr weit voraus. Die gesamte Technik inklusive Akku wurde im Edelstahl-Knauf untergebracht, das gesamte „Plastikgehäuse“ an der Unterseite ist weggefallen. Ein bürstenloser Motor sorgt für unglaubliche Geschwindigkeiten beim Aufsperren und Zusperren.

Ausführliche Eindrücke rund um das Nuki Smart Lock Ultra lest ihr in unserem Testbericht. Das Top-Modell aus Graz kostet 349 Euro und ist bisher so erfolgreich, dass es nur selten verfügbar ist. Neben unserem Testbericht haben wir auch schon ein ausführliches Video rund um das Nuki Smart Lock Ultra für euch. Was glaubt ihr, wird Nuki am Dienstag präsentieren?

Nuki Smart Lock Ultra 349 EUR jetzt kaufen