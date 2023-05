NYPD rät Autobesitzern zur Verwendung von AirTags

Das New York Police Department (NYPD) hat Autobesitzern in New York in einem Video dazu aufgefordert, AirTags in ihren Wagen zu installieren, um einem möglichen Autodiebstahl entgegenzuwirken und somit die Zahl der Diebstähle insgesamt zu reduzieren.

In dem auf Twitter veröffentlichten Video spricht das NYPD mit Blick auf den Einsatz von AirTags von „Polizeimaßnahmen des 21. Jahrhunderts“ und gibt an, dass gestohlene Wagen, die vorab mit einem AirTag ausgestattet worden sind, einfacher von der Polizei gefunden werden können. Ein beispielhafter Diebstahl eines Autos mit AirTag ist in dem Video ebenfalls zu sehen.

The 21st century calls for 21st century policing. AirTags in your car will help us recover your vehicle if it’s stolen. We’ll use our drones, our StarChase technology & good old fashion police work to safely recover your stolen car. Help us help you, get an AirTag. #GSD pic.twitter.com/fTfk8p4lye — NYPD Chief of Department (@NYPDChiefOfDept) April 30, 2023

Das NYPD-Video war als Reaktion auf einen viralen TikTok-Clip veröffentlicht worden, in dem Autodiebe gezeigt hatten, wie einfach man Fahrzeuge von Hyundai und Kia aufgrund einer Sicherheitslücke aufbrechen kann.

Begleitend zur Videokampagne des NYPD hat der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, in einer Pressekonferenz angekündigt, 500 kostenfreie AirTags an Autobesitzer zu verteilen. Diese sollen vornehmlich in Gegenden verteilt werden, in denen es viele Hyundai- und Kia-Besitzer gibt, da die Diebstahlrate dieser Wagen aufgrund eines TikTok-Clips um 548 Prozent gestiegen sei. In dem TikTok-Video demonstrieren Diebe, wie sie über einen leicht zugänglichen Exploit in Hyundai- und Kia-Fahrzeuge eindringen können.

Die Frage an euch: Für welche Einsatzzwecke habt ihr AirTags im Einsatz?