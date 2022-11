Old Man’s Journey: Der nächste Klassiker auf Apple Arcade

Neben den exklusiven Titeln landen auf Apple Spiele-Plattform Apple Arcade auch immer wieder mal Spiele, die Apple selbst als „legendäre Spiele des App Stores“ bezeichnet. Am heutigen Freitag ist wieder ein Spiel aus dieser Kategorie auf Apple Arcade gelandet: Old Man’s Journey+ (App Store-Link).

Das Spiel stammt aus österreichischer Entwicklung und ist damals im Mai 2017 als Premium-Spiel für 5,49 Euro im App Store veröffentlicht worden. Im Rahmen von Apple Arcade kommen für den Download natürlich keine weiteren Kosten auf euch zu, In-App-Käufe gibt es ohnehin nicht.

Das erwartet euch in Old Man’s Journey

Old Man’s Journey ist ein Spiel zum Abschalten und kommt ohne besonders knifflige Rätsel aus. Stattdessen soll man das Spiel und die darin geschaffene Atmosphäre genießen können. Definitiv ein Spiel, dass auch für diejenigen geeignet ist, die lieber entspannt „zocken“ möchten.

Bereits direkt zum Start des Spiels wird man mit auf die Reise des alten Mannes genommen. Die Steuerung ist dabei denkbar einfach und wird ohne großen Text erklärt: Die verschiedenen Ebenen der Umgebung können ganz einfach mit dem Finger nach oben und unten verschoben werden, solange der alte Mann nicht darauf steht. Auf diese Art und Weise muss man einen Weg erschaffen, über den die Spielfigur das Ziel erreichen kann.

Ein echtes Ziel gibt es dabei zunächst gar nicht. In Old Man’s Journey entdeckt man zunächst einfach nur die Umgebung und viele kleine Details, wobei sich durch Tippen auf Objekte zahlreiche Animationen auslösen lassen. An einigen Stellen legt der alte Mann zudem eine Rast ein und blickt zurück in seine Vergangenheit, so erfährt man von seinem Leben mit einer glücklichen Hochzeit und dem ersten Kind.

Aufgrund der vielen Animationen und des eher gemächlichen Gameplays würde ich Old Man’s Journey daher schon fast nicht mehr als Spiel bezeichnen, sondern als Erlebnis. Immerhin wächst auch die Spannung immer mehr an, da man nicht genau weiß, wohin es den Abenteurer als nächstes verschlägt und auf welche Erinnerungen der alte Mann zurückblickt.