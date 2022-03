Overcast: Podcast-App mit neuem Design und weiteren Optimierungen

Die Podcast-App Overcast (App Store-Link) ist für Vielhörer und Vielhörerinnen eine Empfehlung und hat nun per Update ein paar kosmetische Änderungen sowie weitere Optimierungen erhalten. Die Startseite wurde neu designt, sieht moderner aus und bietet eine neue Schriftart. Das gleiche gilt für weitere Bereiche in der App, der Player selbst wird in Kürze ebenfalls überarbeitet.

Des Weiteren könnt ihr das Farbshema jetzt selbst bestimmen. In den Einstellungen könnt ihr die Farbe für das helle und dunkle Layout festlegen und so Overcast nach euren eigenen Vorlieben anpassen. Des Weiteren können Playlists jetzt ein individuelles Icon haben und auf dem Startbildschirm via Drag-and-Drop neu sortiert werden. Ebenso lassen sich Podcasts oben anpinnen.

Overcast kann kostenlos geladen und verwendet werden. Für 9,99 Euro pro Jahr lässt sich optional die Werbung deaktivieren und ein paar Extras aktivieren. Der Download ist 11,3 MB groß und mit 4,8 Sternen bewertet.