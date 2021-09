Peloton Tread: Laufband wird jetzt auch in Deutschland verkauft

Virtuelle und Live-Workouts sind derzeit groß im Kommen: Vor allem Anbieter wie Peloton und Zwift laden Interessierte ein, bequem in virtuellen Umgebungen mit anderen Aktiven von Zuhause aus zu trainieren. Vor allem Peloton macht auch mit einer Serie von eigenem Fitness-Equipment auf sich aufmerksam.

Mit dem Peloton Tread ist nun ein Laufband erschienen, das ab sofort auch in Deutschland verkauft wird. Das Gerät soll sich sowohl für Lauftrainings als auch für Full-Body-Workouts über die eigene Plattform eignen. „Mit dem neuen Peloton Tread läufst du effektiver, trainierst effizienter und regenerierst noch schneller“, heißt es auf der Produktseite des Peloton Treads. „Wähle aus tausenden Kursen einzigartige Full-Body Workouts und bring dein Lauftraining auf das nächste Level.“

Das 150 cm lange Laufband verfügt über einen 23,8-Zoll-HD-Touchscreen und integrierte Lautsprecher, um die Live-Workouts mit den Trainern und Trainerinnen bestmöglich durchführen zu können. Ein sogenannter Tread Lock schützt das Laufband mit einem persönlichen Passcode vor unbefugter Benutzung, zudem gibt es einen Safety Key, der sich während des Laufens an der Kleidung befestigen lässt. Falls sich der Key vom Tread löst, kommt das Laufband sofort zum Stillstand. Ein zusätzlicher roter Button, der zentral angebracht wurde, erlaubt ebenfalls einen sofortigen Stop des Laufbands.

Keine Mitgliedschaft im Kaufpreis des Laufbands enthalten

Geschwindigkeits- und Steigungs-Buttons ermöglichen darüber hinaus eine gezielte Kontrolle während des Trainings. Über Live-Kennzahlen auf dem Touchscreen wie Geschwindigkeit, Kilometer, Tempo, Höhenmeter, Puls und weitere ist man jederzeit über die aktuellen Werte informiert. Das Peloton-System speichert zudem die erreichten Ziele und Fortschritte, so dass man sich gezielt verbessern kann.

Wie auch schon das Spinning Bike von Peloton, das Peloton Bike, ist auch das Peloton Tread leider kein Schnäppchen. Satte 2.495 Euro werden für das Fitness-Laufband veranschlagt. Das Unternehmen stellt darüber hinaus eine 30-tägige kostenlose Testphase für das Peloton Tread in Aussicht, inklusive Lieferung und Einrichtung zuhause. Im Kaufpreis ist außerdem noch keine Peloton-Mitgliedschaft integriert – diese schlägt mit zusätzlichen 39 Euro pro Monat zu Buche. Wer mit mehreren Personen in einem Haushalt trainieren möchte, kann mehrere Profile mit einer einzigen Mitgliedschaft erstellen. Auch die mobile Nutzung der Peloton-App (App Store-Link) ist in der Mitgliedschaft enthalten.

Ich persönlich finde die Möglichkeit eines virtuellen Trainings von zuhause aus durchaus reizvoll. Allerdings kann ich mich mit den bislang von den großen Anbietern veranschlagten Mitglieds- und Gerätepreisen absolut nicht anfreunden. Insofern bin ich gespannt auf Apples eigenes Produkt Fitness+, das hoffentlich auch bald seinen Weg nach Deutschland finden wird und schon seit 2020 in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada und weiteren Ländern verfügbar ist.