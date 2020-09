Penrose: Ungewöhnliches narratives Abenteuer mit Möglichkeiten der Manipulation

Wer sich für außergewöhnliche Story-Abenteuer auf iPhone und iPad interessiert, sollte sich das kürzlich veröffentlichte iOS-Spiel Penrose (App Store-Link) genauer ansehen, das ab sofort zum Preis von 1,09 Euro im deutschen App Store zum Download bereit steht. Die Anwendung ist etwa 125 MB groß und benötigt zur Installation mindestens iOS 8.0 oder neuer. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht, so dass man aufgrund des textlastigen Interfaces über gutes Englisch verfügen sollte.

„Penrose ist ein nicht-lineares narratives Abenteuerspiel über Zeit, Entscheidungen und die Natur der Besessenheit. Die Spieler navigieren vorwärts und rückwärts durch eine generationenübergreifende Geschichte und nehmen subtile Änderungen vor, um die Ereignisse zu ihrem unvermeidlichen Abschluss zu führen.“

So heißt es von den Entwicklern von Doublespeak Games, die sich für Penrose verantwortlich zeigen. In der Vergangenheit hat das Entwicklerteam bereits mit dem minimalistischen Text-Abenteuer A Dark Room (App Store-Link) auf sich aufmerksam gemacht und beweisen dadurch ihr Faible für spannende narrative Geschichten in einem minimal ausgestatteten Setting.

Interessante Herausforderung für Leseratten

In Penrose hat der Spieler direkte Möglichkeiten, ins Spielgeschehen einzugreifen, indem er die Story an bestimmten Stellen manipuliert. So werden neue Optionen des Voranschreitens geschaffen, virtuelle Türen zu vorherigen und neuen Kapiteln geschaffen und die Geschichte immer weiter ausgeschmückt. Beachten sollte man dabei allerdings, dass Penrose alles andere als ein gradliniges narratives Spiel ist: Die Story springt vor und zurück, es gibt ständig neue Einwürfe, und nur langsam bildet sich das große Ganze aus den einzelnen Fragmenten. Das ist zweifelsohne nicht immer leicht zu bewältigen, aber auch eine interessante Herausforderung für Leser, die für gewöhnlich mit linearen Geschichten konfrontiert werden.

Auf der Website von Penrose lässt sich das Abenteuer auch in einer Webversion lesen – sofern man Lust hat, eine solche Geschichte über einen Browser vor dem Bildschirm zu verfolgen. Abschließend binden wir euch außerdem noch den Trailer von Penrose, diesem ungewöhnlichen, aber sehr interessanten Text-Abenteuer, ein.