Philips Luftreiniger: Drei Modelle derzeit reduziert erhältlich

Über die Luftreiniger von Philips haben wir in der Vergangenheit schon das eine oder oder mal berichtet. Aktuell gibt es bei Amazon gleich drei Modelle im Angebot – und das laut Internet-Preisvergleich zum aktuellen Bestpreis. Insbesondere die beiden größeren Modelle machen dabei auch optisch eine richtig gute Figur.

Bevor wir zu den Details kommen, zunächst aber ein paar allgemeine Worte zur Technik. Mit unseren Mitteln können wir natürlich nicht wirklich überprüfen, wie gut ein Luftreiniger tatsächlich funktioniert. Die Modelle von Philips haben bei der Stiftung Warentest in den Jahren 2020 und 2021 aber immer sehr gut abgeschnitten. Der kleine AC2889 hat dabei sogar den Testsieg geholt. Im Angebot bei Amazon gibt es drei größere, neuere Modelle, die eine noch höhere Filterleistung haben.

Los geht es mit dem Philips Series 2000i Luftreiniger für 239,99 Euro (Amazon-Link). Hier würde ich persönlich aber noch ein paar Euro drauf legen und lieber zum Philips Series 3000i Luftreiniger für 274,99 Euro (Amazon-Link) greifen. Dieser kostet im Preisvergleich derzeit 315 Euro und punktet nicht nur mit einer besseren Reinigungsleistung, sondern auch mit einem etwas hübscheren Design – wobei das ja auch immer eine Frage des persönlichen Geschmacks ist.

Ich finde das obere Drittel des Geräts, das mit grauem Stoff überzogen ist, jedenfalls richtig klasse – das ganze Gerät wirkt so auf einen Schlag viel „wohnlicher“, weniger wie ein riesiger Plastik-Bomber. Groß sind die Geräte nämlich auf jeden Fall, der 4000i (Amazon-Link) kommt bei einem Durchmesser von 30 Zentimetern auf eine Höhe von rund 70 Zentimetern.

Generell lässt sich bei den drei Geräten eines Hersteller sagen: Je größer der Luftreiniger ist, desto geringer ist die Lautstärke, um die gleiche Leistung zu erzielen,

Die Steuerung per App

Alle drei aktuell reduzierten Modelle unterstützen die Steuerung per App. Die Hauptfunktionen lassen sich natürlich ganz leicht über das Display an der Oberseite steuern. Über die Clean Home+ App erhält man dann noch weitere Optionen. Unter anderem kann man dort neben der Steuerung des Geräts die folgenden Aufgaben erledigen:

Zeitpläne einrichten

Siri-Kurzbefehle aktivieren

Kindersicherung einschalten

gemessene Daten ablesen

Im Prinzip ist alles dabei, was man für so einen Luftreiniger benötigt. Verzichten muss ich als Apple-Nutzer höchstens auf die HomeKit-Anbindung. Diese wäre praktisch, um Messdaten auch in Verbindung mit anderen Smart Home Geräten nutzen zu können.

Angebot Philips Series 2000i Luftreiniger – App-Steuerung, entfernt Pollen, Staub, Viren und Aerosole* in... Gesunde Luft: Luftreiniger bis 98 m² mit 3 Geschw.-Stufen und Sleep-Modus – Dreilagiger Filter mit NanoProtect HEPA entfernt 99,97 % der Partikel...

Sensoren erfassen Luftqualität: Der Luftreiniger zeigt die Luftqualität in Echtzeit an – Automatikmodus wählt die optimale Einstellung –...