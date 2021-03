Rätselspiel Hitchhiker: Neue Roadtrip-Odyssee bei Apple Arcade erschienen

In jeder Woche präsentiert Apple im hauseigenen Spiele-Abo Apple Arcade neue Titel. In dieser Woche gibt es mit Hitchhiker – A Mystery Game (App Store-Link) eine Neuerscheinung, die sich vor allem an Rätsel- und Abenteuer-Fans richtet. Hitchhiker ist etwa 1,3 GB groß, kann ab iOS 13.0 oder neuer installiert werden, und steht auch inklusive einer deutschen Sprachversion zur Verfügung.

„Hitchhiker ist ein Rätselspiel, in dem du auf entlegenen Highways das Rätsel deiner eigenen Vorgeschichte lösen musst. Als Anhalter ohne Erinnerung oder Ziel fährst du mit einer Reihe von Leuten durch eine seltsame und schöne Landschaft, während du dem geheimnisvollen Verschwinden einer dir nahestehenden Person nachforschst. Deine Fahrer reichen von stoischen Farmern zu Kellnerinnen außer Dienst, und jeder einzelne von ihnen hat eine Geschichte zu erzählen. Hinweise tauchen auf, Bündnisse formen sich, und nichts ist so, wie es scheint.“

So berichten die Indie-Entwickler von Versus Evil in ihrer Beschreibung im App Store. Die Neuveröffentlichung lässt sich über Apple Arcade natürlich auch auf dem Mac oder dem Apple TV spielen, sofern man das Spiel lieber auf einem größeren Screen absolvieren möchte.

Ist das Unterbewusstsein der schlimmste Reisebegleiter?

In Hitchhiker begegnet man insgesamt fünf völlig fremden Menschen, während man mit dem Auto durch eine merkwürdig anmutende, aber schöne Landschaft gefahren wird. Sie sollen laut Entwickler-Angaben das „Verständnis von der Realität auf die Probe stellen“ und führen den Spieler auf eine philosophische Reise entlang einer einsamen Landstraße, bei der nichts so ist, wie es scheint. Um die eigene Reise zu beenden, muss man seine Freunde mit Bedacht wählen – denn man weiß nie, ob nicht der schlimmster Feind das eigene Unterbewusstsein ist.

Hitchhiker ist ein Spiel über Erinnerung, Identität und Verlust, und kann ab sofort im Rahmen des Apple Arcade-Abonnements kostenlos heruntergeladen werden. Apple Arcade lässt sich einen Monat lang gratis ausprobieren und kostet im Anschluss monatlich 4,99 Euro bei monatlicher Kündigungsfrist. Ein abschließender Trailer liefert euch weitere Eindrücke zu Hitchhiker – A Mystery Game.