Rayman Mini: Neuer Endlos-Spielmodus per Update geliefert

Auf Apple Arcade gibt es nicht nur jeden Monat einige neue Spiele, sondern mittlerweile auch immer mehr Updates für bestehende Titel. Aktuell glänzt beispielsweise Rayman Mini (App Store-Link) mit einem neuen Spielmodus.

Was genau man geboten bekommt, wird mit einem Blick auf die Update-Beschreibung im App Store noch nicht ganz klar. Hier heißt es lediglich: „Ein neuer Modus steht zur Verfügung! Komm und stelle dich den Jump’n’Run-Herausforderungen in Rayman Mini.“

Was sich dahinter verbirgt, wird aber glücklicherweise sehr schnell im Spiel selbst erklärt. In Rayman Mini gibt es ab sofort jede Woche zwei neue Herausforderungen, die in Endlos-Leveln absolviert werden. Hier gilt es nicht nur soweit wie möglich zu kommen, sondern unterwegs auch noch mehrere Aufgaben zu erfüllen. So kann man in der Rangliste nach oben klettern und Juwelen gewinnen, mit denen man zum Beispiel neue Klamotten kaufen kann.

Insbesondere für alle Arcade-Abonnenten, die schon alle Level des eigentlichen Abenteuers absolviert haben, lohnt sich die neue Version von Rayman Mini auf jeden Fall. Es gibt jede Woche neue Herausforderungen und quasi endlosen Spielspaß mit dem kleinen Helden.