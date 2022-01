Rebrickable: Wenn aus dem Audi ein Push-Back-Truck wird

Natürlich konzentrieren wir uns hier bei appgefahren vor allem auf Themen, die mit Apple und Apps zu tun haben. Ab und zu streuen wir aber auch Dinge ein, die uns faszinieren und begeistern. Und genau das ist auch bei Rebrickable der Fall. Eine klassische Webseite, ohne App.

Bei Rebrickable stehen Lego-Steine und die sogenannten „MOCs“, das sind „My Own Creations“ oder einfach nur selbst gebaute Sets aus Klemmbausteinen. Auf der Plattform kann man sich die Kreationen anderer Lego-Fans ansehen und auch nachbauen – mitsamt Anleitungen.

Interessant ist Rebrickable vor allem, wenn man aus vorhandenen Lego-Sets etwas anderes bauen möchte – und hier sind die Möglichkeiten zum Teil wirklich sehr beeindruckend. Mein nächstes Projekt wird sicherlich der Umbau des Audi S1 Rallye-Autos zu einem Push-Back-Fahrzeug für unseren kleinen Lego-Flughafen im Kinderzimmer. Das Set findet ihr auf Amazon, die Anleitung auf Rebrickable.

Selbst für kleine Sets gibt es viele neuen Ideen

Mit diesem kleinen Audi, der aus 263 Teilen besteht, ist allerdings noch viel mehr möglich. Dutzende Anleitungen für unterschiedlichste Fahrzeuge und Flugzeuge werden kostenlos oder für einen kleinen Obulus angeboten. Für 15 Euro bekommt ihr beispielsweise 15 verschiedene Anleitungen auf einen Schlag.

Falls ihr sehen wollt, was mit eurem neuen Lego-Set möglich ist, dann ist das auf Rebrickable denkbar einfach. Gebt in die Suche einfach die Set-Nummer ein und bekommt dann sofort einige „MOCs“ angezeigt. Scrollt man ein wenig hinunter und öffnet das Set selbst, findet man dort im Reiter „Alt Builds“ alle Ideen, die sich aus den Teilen des Sets realisieren lassen. Und selbst für eine kleine Kehrmaschine gibt es etliche Möglichkeiten, so kann man etwa auch einen Gabelstapler bauen.

Für alle, die genau wie ich wenig kreativ sind, um aus einem vorhandenen Set selbst etwas zu bauen, ist Rebrickable auf jeden Fall eine tolle Anlaufstelle, um aus einem vorhandenen Lego-Set noch ein wenig mehr Spielspaß zu generieren. Ich finde die Sache jedenfalls klasse – und das selbst ohne App.

Titelbild: Rebrickable / Keep on Bricking