Reddit: Einige Barrierefreiheits-Apps müssen nicht für API-Zugang zahlen

Vor rund einer Woche sorgte die Mitteilung des Apollo for Reddit-Entwicklers Christian Selig für großes Aufsehen. Die Plattform Reddit will den Zugriff für Drittanbieter einschränken und demnächst neue Preise vorlegen. Apps wie Apollo (App Store-Link) werden aufgrund der veranschlagten Preise für den API-Zugriff in ihrer bisherigen Form nicht weiterarbeiten können. Christian Selig rechnete vor, dass ihn der Betrieb seiner App jährlich rund 20 Millionen US-Dollar kosten würde.

Nun hat Reddit angekündigt, die umstrittene neue API-Politik für die Entwickler und Entwicklerinnen einiger Apps, die sich auf Barrierefreiheit konzentrieren, zu ändern – sofern sie ihre Dienste nicht monetarisieren. Wie The Verge berichtet, habe Reddit beschlossen, Entwicklerteams ausgewählter „nicht-kommerzieller“ Apps, die den Schwerpunkt auf Barrierefreiheit legen, eine Ausnahme von seiner umstrittenen neuen Preisstruktur anzubieten.

„Wir haben uns mit ausgewählten Entwicklern von nicht-kommerziellen Apps, die auf Barrierefreiheit abzielen, in Verbindung gesetzt und ihnen Ausnahmen von unseren umfangreichen Preisbedingungen angeboten“, sagt Reddit-Sprecher Tim Rathschmidt in einer Erklärung. Der Sprecher lehnte es jedoch ab, entsprechende Apps zu nennen oder mitzuteilen, wie viele Anwendungen von der neuen Ausnahmeregelung betroffen sein könnten. Er verwies auf die laufenden Gespräche mit den Entwicklern.

Reddit-Blackout aus Protest gegen geplante Änderungen

Die ab dem 1. Juli dieses Jahres in Kraft tretenden API-Änderungen haben auch bei Reddit-Usern, die auf Dienste angewiesen sind, die die Nutzung der Plattform mit Screenreadern und anderen Zugänglichkeitshilfen erleichtern, große Besorgnis ausgelöst. Anfang dieser Woche erklärten das Moderationsteam vom Subreddit r/Blind, dass sie planen, sich dem bevorstehenden Reddit-Blackout aus Protest gegen die geplanten Änderungen anzuschließen. Bei dieser Aktion, der sich mehr als 1.000 Subreddits, darunter auch der große deutschsprachige Subreddit r/de, angeschlossen haben, werden die teilnehmenden Communities am 12. und 13. Juni für 48 Stunden keine Inhalte anzeigen und ihren Subreddit auf „Privat“ stellen.

Während die jüngste Änderung von Reddit den Teilnehmenden von r/Blind und anderen, die auf speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Apps angewiesen sind, eine gewisse Erleichterung bieten dürfte, wird die Regeländerung den meisten Entwicklerteams von Drittanbieter-Apps nicht helfen. Apps wie Apollo, Narwhal, Slide und BaconReader sind kostenpflichtig und kommen daher nicht für eine Ausnahmeregelung in Frage, auch wenn einige von ihnen Barrierefreiheits-Funktionen bieten. Solange Reddit keine weiteren Zugeständnisse macht, sind die Drittanbieter weiterhin gezwungen, ihre Dienste einzustellen oder drastisch zu verändern.