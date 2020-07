Ring Alarm: Flexible und smarte Alarmanlage jetzt auch in Deutschland erhältlich

Die mittlerweile zu Amazon gehörende Marke Ring hat sich in den vergangenen Jahren vor allem einen Namen mit seinen smarten Türklingeln und Kameras gemacht. In den USA bietet Ring seit einiger Zeit auch eine smarte Alarmanlage an, die es jetzt auch nach Deutschland geschafft hat. Zum Start gibt es drei verschiedene Sets, die aus fünf verschiedenen Produkten bestehen.

Im Mittelpunkt von Ring Alarm steht die Basisstation, die es zusammen mit jeweils einem Keypad, einem Tür-Fensterkontakt, einem Bewegungsmelder und einem Signal-Verstärker zum Einführungspreis von 229 Euro gibt. Zudem gibt es die weitere Sets mit Preisen zwischen 277 und 375 Euro, so könnt ihr zusätzliche Bewegungsmelder und Tür-Fensterkontakte gleich mitbestellen.

Wie schon die Video-Türklingeln und Sicherheitskameras von Ring, wird auch Ring Alarm in der Ring App eingerichtet. Die Installation ist denkbar einfach: Die Basisstation per WLAN oder Ethernet-Kabel verbinden, die Tür-/Fensterkontakte anbringen und den Bewegungsmelder an einer Wand befestigen. Schon erhalten die Besitzer anpassbare Benachrichtigungen auf ihrem iPhone oder iPad, sobald jemand den Raum betritt, ein Fenster öffnet oder den Alarm via Ring Alarm Keypad auslöst. Das System lässt sich in drei Modi per App oder Keypad scharf schalten und deaktivieren.

Für noch mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden kann Ring Alarm zusätzlich mit einer Ring Video-Türklingel sowie Sicherheitskameras von Ring kombiniert werden. So startet zum Beispiel automatisch die Aufzeichnung aller Ring Sicherheitskameras, sobald ein Alarm ausgelöst wird – auch wenn die Kameras selbst noch keine Bewegung erkannt haben. Ring Alarm lässt sich auch mit ausgewählten Alexa-fähigen Geräten verknüpfen, um das Alarmsystem per Sprachbefehl zu aktivieren oder zu deaktivieren.