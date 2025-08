Rust Mobile: Kultiges PC-Survival-Game kommt jetzt auch auf Mobilgeräte

Ich dachte bislang immer, dass meine langjährige Gaming-Erfahrung bereits ausreichen würde, um ein Kultspiel wie Rust zu kennen. Ich habe mich getäuscht. Das Survival-Game aus dem Jahr 2013, das bislang für PCs verfügbar war, ist bislang komplett an mir vorübergegangen. Nun gibt es allerdings gute Nachrichten für alle Rust-Fans: Das Team von Facepunch Studios hat bekanntgegeben, dass man die Mobilversion lizensiert habe und plant, diese bald auch für iOS zu veröffentlichten.

Laut Aussage von Facepunch Studios soll Rust Mobile im Hinblick auf die Umsetzung dem Original treu bleiben und auf das gleiche kompromisslose Gameplay setzen: Es wird Erkundungsmöglichkeiten in einer offenen Welt, heftige PvP-Kämpfe, ein Aufbau von Basen und Spannung zwischen Vertrauen und Verrat geben.

„Aus der Ego-Perspektive in einer vollständig immersiven Echtzeitwelt gespielt, sind die Spieler ständigen Gefahren ausgesetzt, sei es durch feindliche Wildtiere oder rivalisierende Überlebende. Eine vollständig erkundbare Sandbox mit dynamischem Tag-Nacht-Zyklus, Wettersystemen und regionenbasierten Biomen sorgt zusätzlich für eine tiefgehende Umweltstrategie. Die Kernelemente des Gameplays wie Plündern, Basteln, Bauen, Überfälle und Permadeath bleiben unverändert, wobei jede Entscheidung über Leben und Tod entscheiden kann.“

So berichtet Facepunch Studios über die Neuerscheinung. In Rust Mobile sollen die Spieler und Spielerinnen zudem selbst entscheiden können, wie sie in der feindlichen Umgebung überleben wollen: So kann zwischen einem vollständigen PvP oder einem Spiel in eigenem Tempo gewählt werden. Auch spezielle Anpassungen für Mobilgeräte werden vorgenommen, um das Gameplay auf iPhone oder iPad möglichst bequem zu gestalten.

Exklusive Demo, Merch und mehr auf der Gamescom 2025

Rust Mobile wird vom 20. bis 24. August offiziell an der Gamescom 2025, der weltweit größten Gaming-Veranstaltung, in Köln teilnehmen und dort erstmals eine öffentliche Hands-on-Demo des Spiels präsentieren. Spieler und Spielerinnen, die sich für Survival und PvP interessieren, können in Halle 6.1, Stand C-051g das neue Rust Mobile-Erlebnis ausprobieren sowie Poster und Merchandise-Artikel erhalten, solange der Vorrat reicht.

„Rust Mobile hat seit dem ersten Tech-Test in Kanada Anfang dieses Jahres erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Qualität, Gameplay-Systeme und Inhalte erfahren und ist nun bereit für Spieler, die ein episches Erlebnis suchen“, heißt es abschließend von Facepunch Studios. Ein bereits veröffentlichter offizieller Trailer zum Spiel liefert euch erste Eindrücke, zudem könnt ihr euch beim Besuch der offiziellen Website von Rust Mobile mit einem Mobilgerät vorab registrieren und bekommt alle Infos zeitnah geliefert. Auf der Rust-Website könnt ihr weitere Informationen zum Original-Spiel bekommen, das unter anderem bei Steam und für die PS4 verfügbar ist.