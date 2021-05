Signal: Ehrliche Anzeigen bei Instagram führen zu Sperrung durch Facebook

Der Messenger Signal (App Store-Link) ist stets bemüht, die eigenen Nutzer über Geschäftspraktiken großer Plattformen zu informieren. Auf diese Weise ist auch der Facebook-Konzern mit seinem Messenger-Konkurrenten WhatsApp schon in die Schussbahn von Signal geraten. Kürzlich wollte man auf Facebook und die Werbung bei Instagram eingehen und so zeigen, dass die Technologie des Zuckerberg-Konzerns auf großer Datensammelwut beruht.

Denn: Wie auch das soziale Netzwerk Facebook ist Instagram darauf ausgelegt, möglichst viele Daten der User zu sammeln, um diese dann Werbekunden transparent für ihre Zwecke zur Verfügung zu stellen. An genau diesem Punkt setzte Signal an und versuchte, Werbeanzeigen zu buchen, um aufzuzeigen, welche Verknüpfungen Facebook anstellt, um Werbeprofile von den eigenen Nutzern zu erstellen.

So berichtet das Signal-Team im eigenen Blog über das Vorhaben. Offenbar war Facebook „not amused“ über diese Aktion und hat daraufhin den Werbe-Account von Signal deaktiviert. Das Signal-Team berichtet:

„Facebook ist mehr als bereit, Einblicke in das Leben der Menschen zu verkaufen, es sei denn, es geht darum, die Menschen darüber zu informieren, wie ihre Daten verwendet werden. Transparent darüber zu sein, wie Anzeigen die Daten von Menschen nutzen, ist anscheinend genug, um verboten zu werden; in der Welt von Facebook ist die einzig akzeptable Nutzung, zu verbergen, was man vor seinem Publikum tut.“