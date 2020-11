Slopes: Ski-Tracker bekommt Übersetzung und weitere Extras

Eigentlich wollte ich nach Weihnachten mit der ganzen Familie nach Österreich, um eine Woche gemeinsam im Schnee zu verbringen. Aufgrund der aktuellen Situation haben wir uns von dem fest geplanten Urlaub distanziert, daher wird in diesem Winter eine ganz bestimmte App bei mir wohl nicht zum Einsatz kommen: Slopes (App Store-Link).

Warum? Weil es wohl der am häufigsten mit neuen Funktionen ausgestattete Ski-Tracker ist, den der App Store zu bieten hat. Und auch pünktlich zum Start der ansehenden Saison hat der Entwickler mal wieder geliefert.

Wobei ich dieses Mal ehrlicherweise nicht ganz zufrieden bin. So bietet Slopes ab sofort zwar eine deutsche Übersetzung, gerade in Sachen Groß- und Kleinschreibung haben sich aber einige kleine Fehler eingeschlichen, die noch korrigiert werden sollten. Lobenswert ist der Ansatz der Lokalisierung aber auf jeden Fall, zumal man so etwas nicht mal eben so integriert.

Slopes liefert jetzt noch viele weitere Infos zu Skigebieten

Zudem bietet Slopes jetzt für viele Skigebiete eine Pistenkarte, Informationen zum Skigebiet und eine Durchschnitts-Statistik, dank der ihr auf einen Blick sehen könnt, wie viel Abfahrten und Kilometer andere Slopes-Nutzer im Schnitt zurückgelegt haben.

Ebenfalls praktisch: Die 3D-Satelliten-Ansicht, die sonst grüne Wiesen und Bäume zeigt, wurde mit speziellen Filtern angepasst, so dass die Grundfarbe nun Weiß ist. Keine perfekte Lösung, das sagt auch der Entwickler von Slopes, echte Winter-Satelliten-Aufnahmen für die vielen Skigebiete auf der ganzen Welt hat er bisher aber nicht auftreiben können.

Slopes kann weiterhin kostenlos aus dem App Store geladen werden, zur Nutzung der iPhone-App sind allerdings digitale Skipässe erforderlich. Ein Tagespass gibt es für 2,29 Euro, ein Wochenpass kostet 10,99 Euro und für das ganze Jahr zahlt man 19,99 Euro.