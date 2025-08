Sonos bestätigt Brandgefahr beim tragbaren Roam-Lautsprecher

Nach zuletzt eher positiven Meldungen rund um Sonos und das Comeback in Sachen nutzerfreundlicher App gibt es nun wieder ein wenig Grund zur Sorge. Anscheinend gibt es ein Problem mit dem USB-C-Port der ersten Generation des Sonos Roam. Der tragbare Lautsprecher scheint in einigen Fällen zu viel Wärme zu entwickeln.

Das geht aus Nutzerberichten hervor, die auf sozialen Medien wie Reddit geteilt werden. Hier schreibt eine betroffene Person: „Nach einigen Stunden wurde der Geruch immer stärker, und ich konnte ihn dann als verbranntes Plastik erkennen, also zog ich alle Stecker im Zimmer heraus. Der Übeltäter war der Roam, der bereits versengt war und sich an der USB-Verbindung gewölbt hatte.“

Das sagt Sonos zu den Roam-Vorfällen

Diese Berichte blieben auch Chris Welch nicht verborgen. Der Sonos-Experte hat in den vergangenen Jahren quasi alle Sonos-Produkte schon vorab auf The Verge „geleakt“ und schreibt jetzt für Bloomberg. Er hat Sonos um eine Stellungnahme zu den Fällen gebeten und die folgende schriftliche Antwort erhalten:

Wir haben eine begrenzte Anzahl von Meldungen über den USB-C-Ladeanschluss einiger Sonos Roam-Lautsprecher der ersten Generation genau verfolgt. Obwohl die Gesamtinzidenzrate sehr gering ist und offenbar auch die Umgebungsbedingungen eine Rolle spielen, haben wir mehrere proaktive Maßnahmen ergriffen, um die Wahrscheinlichkeit dieses Problems noch weiter zu verringern, darunter Software-Updates und Hardware-Verbesserungen.

Augenscheinlich sieht man das Problem als nicht so groß an, dass ein flächendeckender Rückruf notwendig wäre. Solltet ihr einen Sonos Roam der ersten Generation im Einsatz haben, kann ein bisschen Vorsicht beim Aufladen über den USB-C-Port in Zukunft sicherlich nicht schaden. Alternativ kann der Sonos Roam ja auch auf eine Qi-Ladefläche gestellt werden. Die zweite Generation, die seit Mai 2024 erhältlich ist, soll nicht von den Problemen betroffen sein.