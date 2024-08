Sonos: TV Audio Swap kommt auch auf günstigere Soundbars

Im Mai dieses Jahres wurden die schon zuvor geleakten Kopfhörer von Sonos, die Sonos Ace, auch offiziell präsentiert. Mittlerweile sind die Over-Ears flächendeckend verfügbar – und sorgten nach dem Release gleich einmal für Probleme mit USB-C-Netzteilen.

Zum Start des Sonos Ace-Kopfhörers gab es allerdings auch ein praktisches Feature namens TV Audio Swap, das vom Hersteller wie folgt beschrieben wird: „Durch Drücken der Multifunktionstaste switcht der Sound von einer kompatiblen Sonos Soundbar zum Sonos Ace. Die TrueCinema Technologie von Sonos optimiert den Sound für die Umgebung für eine hyperrealistische Sound Experience.“

Beim Marktstart des Sonos Ace-Kopfhörers war die TV Audio Swap-Funktion allerdings lediglich mit der Sonos Arc-Soundbar kompatibel. Zwei Monate später ermöglicht Sonos das praktische Feature nun auch für die günstigeren eigenen Soundbars, und liefert auch eine Android-Kompatibilität mit.

TV Audio Swap funktioniert nun auch mit den beiden Generationen der Sonos Beam-, sowie dem Einstiegsprodukt, der Sonos Ray-Soundbar. Um TV Audio Swap verwenden zu können, war bislang ein iPhone oder iPad notwendig. Auch dies ändert sich nun: Jetzt können auch Android-Geräte die Funktion verwenden.

Einrichtung von TV Audio Swap über Sonos-App

Das Feature nutzt eine direkte WLAN-Verbindung, um die Audiosignale der Soundbar an den Ace-Kopfhörer zu senden. Für die Einrichtung und weiterführende Einstellungen ist die hauseigene Sonos-App erforderlich. TV Audio Swap unterstützt Spatial Audio Surround Sound und Head Tracking, und funktioniert zudem mit jedem Eingang des Fernsehers. So ist es beispielsweise auch möglich, den Sound von Spielkonsolen über die Soundbar an die Sonos Ace-Kopfhörer weiterzuleiten.

Um das TV Audio Swap-Feature auch auf den Sonos Beam- und Sonos Ray-Soundbars nutzen zu können, ist ein Update für die Sonos-App erforderlich. Mit der Aktualisierung sollen auch weitere Fehlerbehebungen vorgenommen werden, um die zuletzt sehr instabile Anwendung reibungsloser arbeiten zu lassen. Bis zum Herbst verspricht Sonos zweiwöchentliche Updates für die eigene App, um Probleme zu beheben.