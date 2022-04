Square Valley: Tolles neues Puzzle-Spiel um ländliche Infrastrukturen

Das Wochenende naht, und damit vielleicht auch die Zeit, sich mit einem entspannenden Puzzle-Spiel zu vergnügen. Wir haben an diesem Wochenende einen tollen Tipp für euch: Square Valley (App Store-Link). Die Neuerscheinung im deutschen App Store kann auf iPhones und iPads installiert werden und benötigt dazu eine einmalige Investition von 1,99 Euro sowie mindestens 229 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 11.0 oder neuer. Alle Inhalte stehen zudem bereits in deutscher Sprache bereit.

Vom Entwickler Ryan Becijos, der mit Square Valley sein erstes Spiel im deutschen App Store veröffentlicht hat, heißt es zur Neuerscheinung: „Square Valley ist ein einzigartiges, welterschaffendes Puzzlespiel – mit dem Ziel, die lohnendsten Positionen für Plättchen und Begrenzungen (wie Straßen) zu finden.“

Die Aufgabe der Spieler und Spielerinnen ist es, als guter Geist eines unbebauten Tals selbigem zu neuem Aufschwung zu verhelfen. So heißt es, in jedem Level eine Mindestpunktzahl zu erreichen, indem verschiedene Kacheln so auf dem Spielfeld platziert werden. Diese Plättchen mit ihren einzigartigen Eigenschaften haben, je nachdem, wo sie angelegt werden, spezielle Auswirkungen auf die Punktzahl. Eine Schafsherde beispielsweise sollte immer durch einen Zaun begrenzt werden und nach Möglichkeit in der Nähe einer Blumenwiese sein, Windmühlen benötigen eine Straßenanbindung und Weizenfelder in der Nähe, Holzfäller-Camps dürfen nur einmal pro Spalte angelegt werden und vieles mehr.

Drei große Kapitel mit insgesamt 45 Leveln

Erschwert wird das Bauvorhaben durch die Tatsache, dass man in den rundenbasierten Leveln nur begrenzt Einflussmöglichkeiten hat, welche Plättchen man pro Zug wo platzieren kann. Vorausplanung und kluge Strategien sind daher essentiell, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden und möglichst hohe Punktzahlen zu erwirtschaften.

Insgesamt gibt es in Square Valley drei große Kapitel mit insgesamt 45 Leveln zu bewältigen. Für Langzeitspielspaß sorgt eine zufällige Generierung der einzelnen Puzzles, so dass es sich lohnt, die eigenen Highscores mit neuen Voraussetzungen nochmals zu verbessern. Zudem gibt es tägliche Herausforderungen und auch einen Sandbox-Modus, den man individuell anpassen kann. Ich habe nun einige Zeit mit Square Valley verbracht und kann allen Städtebau- und Puzzle-Fans diese tolle Neuerscheinung nur ans Herz legen. Nicht umsonst befindet sich das Spiel derzeit auf Platz 2 der Brettspiel-Charts des App Stores.