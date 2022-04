Easy Peasy: Englisch-Lern-App für Kinder erhält Update mit neuen Inhalten

Das deutsche Entwicklerteam Wonderkind war bislang vor allem dank seiner zahlreichen Wimmelbild-Apps bekannt. Seit einiger Zeit sorgt man mit Easy Peasy (App Store-Link) für ein wenig Bildung, denn bei dieser App handelt es sich um eine einfach zu bedienende Englisch-Lern-App mit Karteikarten, die speziell für Kinder entwickelt wurde. Der Download der 144 MB großen App ist kostenlos, ein Pro-Abo zum Freischalten aller Inhalte kostet 4,99 Euro/Monat bzw. 38,99 Euro/Jahr. Über einen Einmalkauf in Höhe von 69,99 Euro lässt sich die App komplett und dauerhaft freischalten.

„Die App unterstützt Kinder durch unterschiedliche Übungen wie Vokabeln lernen, Satzbau und Grammatik sowie Aussprache und Phonetik. Nach dem Prinzip der Lern- und Karteikarten (‚Flash Cards’) wird das Wissen schrittweise aufgebaut und vertieft. Schüler, Eltern und Lehrer können darüber hinaus eigene Karteikarten zum Lernen anlegen, was die App zu einer idealen Begleitung für den Schulunterricht macht.“

So berichtet das Entwicklerteam von Wonderkind über die Easy Peasy-App. Die Anwendung macht jede Menge Spaß und ist wirklich einfach zu bedienen: Neue Vokabeln werden zunächst vorgestellt, in vielen Fällen sogar mit einem kleinen Bild. Die gelernten Karteikarten werden dann in verschiedenen Übungen abgefragt, bis man alle Begriffe gelernt hat. Wonderkind lässt dazu wissen: „Jedes Kind lernt unterschiedlich. Durch Wiederholungen verfestigt sich Wissen und Gelerntes. Unsere Lerntechnologie lernt, wie Ihr Kind lernt und passt sich dem Kind an.“

Zugriff auf Lerninhalte aus aller Welt

Damit beim Lernen keine Langeweile aufkommt, gibt es Easy Peasy ab sofort in Version 3.3 im deutschen App Store. Mit diesem großen Update stellt das Entwicklerteam gleich viele neue Funktionen und Inhalte zur Verfügung, die wir euch hier auflisten:

Gemeinsame Übungen (Zugriff auf Lerninhalte anderer Nutzer aus der ganzen Welt)

Neue Lernsprachen: Französisch, Spanisch, Italienisch (Vokabellisten abfotografieren, automatische Voice-Overs)

Neues Spiel: Streets

Neues Lerndeck: Simple Past – Passive Voice

Neuer Vokabel-Editor: für Sätze und Grammatik

Aktuell bekommt Easy Peasy von den Nutzern und Nutzerinnen im App Store durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen. Der Download der App ist weiterhin kostenlos und erlaubt die Gratis-Nutzung mit beschränkten täglichen Inhalten und der Erstellung eines einzelnen Profils. Auch die Aktualisierung auf v3.3 von Easy Peasy ist kostenlos.